Hrvatica u šoku nakon hitnog popravka: "700 eura za sat vremena posla? Za 900 ja radim cijeli mjesec"

U komentarima je rasprava gotovo odmah postala burna. Dok su jedni dijelili slična negativna iskustva i otvoreno prozivali bezobrazno “deranje kože”, drugi su pokušavali objasniti zašto takve cijene uopće postoje.
Hitna intervencija zbog puknute cijevi jednoj je korisnici Reddita donijela šok kakav nije očekivala. Umjesto olakšanja nakon sanirane poplave u kući, ostao joj je gorak okus i račun od čak 700 eura za, kako tvrdi, sat vremena posla. Njezina objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija i otvorila staro pitanje: jesu li majstori i obrtnici u Hrvatskoj postali “skupi” ili je riječ o realnoj cijeni rada u uvjetima kroničnog nedostatka radne snage?
"Jesu zanat i privatnici postali bolesno skupi? Znači pukne mi cijev rano ujutro i kuća poplavljena. Na jedvite jade zatvorim vodu i ajmo s ručnicima skupljat vodu. Cijev mi je pukla kod kuhinje. Dođe frajer pola sata nakon i ajde, skrpa on to. Super, to je riješeno. Pitam ga za cijenu. 700 eura. Ok, nedjelja je ujutro, ali 700 eura? Progutam knedlu. 700 eura. 700. Za 900 radim cijeli mjesec. Trošim na benzin, gablece, teglim 8 sati, nema me doma. 700 eura za sat vremena posla“, napisala je autorica objave, prenosi Večernji list.
U komentarima je rasprava gotovo odmah postala burna. Dok su jedni dijelili slična negativna iskustva i otvoreno prozivali bezobrazno “deranje kože”, drugi su pokušavali objasniti zašto takve cijene uopće postoje. Jedan korisnik ispričao je potpuno suprotno iskustvo. „Došao mi je majstor 1.1. iza podneva. Ispostavilo se da je kvar trivijalan, riješio je za pet minuta. Nije mi naplatio ništa. Doslovno nula. Gurao sam mu novce u ruke, nije htio ni čut. Prije toga je bio kod mene dva puta u zadnjih deset godina i uvijek je naplatio vrlo razumno“, napisao je, ističući kako još uvijek postoje pošteni majstori.
Drugi su, pak, bez puno razumijevanja poručili da je odgovornost dijelom i na strankama. "Za cijenu se pita prije i traži se račun. Lik je išao na foru ‘ako prođe , prođe’ i prošlo mu je“, kratko je komentirao jedan korisnik. Iako se dio rasprave pokušao voditi umjerenijim tonom, mnogi su bili izričiti. „Ovo je bezobrazno skupo i to je naprosto činjenica. Dolazak nedjeljom može koštati duplo, s tim nemam problem, ali puknuće cijevi riješeno u 30 minuta, bez kopanja i traženja vani, jednostavno ne može koštati 350 eura u redovnom terminu, a kamoli 700 u hitnom“, napisao je jedan korisnik, usporedivši situaciju s taksistima koji naplaćuju stotine eura za par kilometara vožnje.
