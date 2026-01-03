Kako spriječiti prehladu prije nego što počne? Ovaj savjet stručnjaka može pomoći

U podcastu "Oslobođenje" na TikToku dr. Aziz Šukalo govorio je o tome kako zaustaviti prehladu prije nego što uopće počne, te što on sam čini čim osjeti prve simptome.
Kada osjetite da biste se mogli razboljeti, a upravo to radi i sam liječnik u tim trenucima, preporučuje uzeti sprej na bazi lizozima, prirodnog enzima koji jača lokalni imunitet, djeluje antibakterijski, antivirusno i protuupalno, pomaže u obnavljanju sluznice, ublažava bol i osvježava dah, te ga obilno raspršiti.
Rezultat? Ujutro ste "kao novi".
Iako prehlada djeluje bezazleno, može ozbiljno narušiti raspoloženje i svakodnevni ritam. Dobra vijest je da se u velikom broju slučajeva može izbjeći, uz nekoliko jednostavnih navika, prenosi City Magazine.
Redovito pranje ruku i izbjegavanje dodirivanja lica i dalje su prva linija obrane. Jednako je važno jačati imunitet iznutra, raznolika prehrana, dovoljan unos vitamina C i D, kao i svakodnevno unošenje tekućine pomažu tijelu da se lakše izbori s virusima.
San je često podcijenjen, a zapravo je presudan, organizam koji se dovoljno odmara ima znatno snažniji imunosni odgovor. Uz to, boravak na svježem zraku i umjerena tjelesna aktivnost potiču cirkulaciju i otpornost.
Na kraju, ne treba zaboraviti ni na stres. Dugotrajna napetost slabi imunitet, pa su kratke pauze, šetnje i trenuci opuštanja često jednako važni kao i vitamini.
Prehlada možda kruži svuda oko nas, ali uz ove navike ne mora završiti i kod vas.
