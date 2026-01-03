Oglas

"DO JUTRA KAO NOVI"

Kako spriječiti prehladu prije nego što počne? Ovaj savjet stručnjaka može pomoći

author
N1 Info
|
03. sij. 2026. 19:23
bolestan muškarac Pexels
Andrea Piacquadio/ Pexels/Ilustracija

U podcastu "Oslobođenje" na TikToku dr. Aziz Šukalo govorio je o tome kako zaustaviti prehladu prije nego što uopće počne, te što on sam čini čim osjeti prve simptome.

Oglas

Kada osjetite da biste se mogli razboljeti, a upravo to radi i sam liječnik u tim trenucima, preporučuje uzeti sprej na bazi lizozima, prirodnog enzima koji jača lokalni imunitet, djeluje antibakterijski, antivirusno i protuupalno, pomaže u obnavljanju sluznice, ublažava bol i osvježava dah, te ga obilno raspršiti.

Rezultat? Ujutro ste "kao novi".

Iako prehlada djeluje bezazleno, može ozbiljno narušiti raspoloženje i svakodnevni ritam. Dobra vijest je da se u velikom broju slučajeva može izbjeći, uz nekoliko jednostavnih navika, prenosi City Magazine.

@oslobodjenje

Kako prekinuti prehladu prije nego počne? Dr. Aziz Šukalo u (Ne)poznato o ljudskom tijelu - cijeli podcast gledajte na www.oslobodjenje.ba #nepoznatooljudskomtijelu #oslobodjenjepodcast #azizsukalo #lizozimi #bakterije

♬ original sound - oslobođenje

Redovito pranje ruku i izbjegavanje dodirivanja lica i dalje su prva linija obrane. Jednako je važno jačati imunitet iznutra, raznolika prehrana, dovoljan unos vitamina C i D, kao i svakodnevno unošenje tekućine pomažu tijelu da se lakše izbori s virusima.

San je često podcijenjen, a zapravo je presudan, organizam koji se dovoljno odmara ima znatno snažniji imunosni odgovor. Uz to, boravak na svježem zraku i umjerena tjelesna aktivnost potiču cirkulaciju i otpornost.

Na kraju, ne treba zaboraviti ni na stres. Dugotrajna napetost slabi imunitet, pa su kratke pauze, šetnje i trenuci opuštanja često jednako važni kao i vitamini.

Prehlada možda kruži svuda oko nas, ali uz ove navike ne mora završiti i kod vas.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bolest liječnik prehlada zaraza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ