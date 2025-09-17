Oglas

ORIJENTALNI STRŠLJEN

Opasni insekt vratio se u Hrvatsku nakon više od 50 godina. Posebno je opasan u ovo doba godine

N1 Info
17. ruj. 2025. 07:56
stršljen - pixabay
Pixabay/Ilustracija

Vratio se Orijentalni stršljen. Nakon više od 50 godina viđen je u okolici Splita. Osim po boji ne razlikuje se od stršljena na kakve smo naviknuli. Posebno su aktivni i opasni u ovo doba godine.

Iako su emigracije popularne, zabilježen je i slučaj imigracije. Nakon više od 50 godina u Hrvatsku se vratio Orijentalni stršljen.

"Za njega se zna da je on bio prisutan i prije, međutim literaturnih podataka nema još od 70-tih godina prošlog stoljeća tako da se povukao i sad se ponovno vraća na svoje staro stanište. Na područjui Splita ga je zabilježio oko Kaštela u jednom kamenolomu",rekao je Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo za NovuTV.

Prije nekoliko godina viđen je u Trstu. Tamo je stigao brodom. Nakon toga prešao je granicu sa Slovenijom.

Riječ o stršljenu koji je veličinom gotovo isti kao europski stršljen, ali se potpuno razlikuje po boji. Posebno je opasan u ovo doba godine. Nakon uboda izazviva brojne alergijske reakcije, čak i smrt.

"U prvom trenutku treba isprati to mjesto sapunom i vodom, ako imamo staviti neko antiseptičko sredstvo i nakon toga hladni oblog - kazala je Ljupka Hitrova iz Zavoda za hitnu medicinu. Preporuka je da se ljudi odmah jave liječniku jer su ove situacije mogu biti opasne za život.

Teme
Orijentalni stršljen stršljen ubod stršljena

