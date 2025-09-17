Opasni insekt vratio se u Hrvatsku nakon više od 50 godina. Posebno je opasan u ovo doba godine

Vratio se Orijentalni stršljen. Nakon više od 50 godina viđen je u okolici Splita. Osim po boji ne razlikuje se od stršljena na kakve smo naviknuli. Posebno su aktivni i opasni u ovo doba godine.
Oglas
Iako su emigracije popularne, zabilježen je i slučaj imigracije. Nakon više od 50 godina u Hrvatsku se vratio Orijentalni stršljen.
"Za njega se zna da je on bio prisutan i prije, međutim literaturnih podataka nema još od 70-tih godina prošlog stoljeća tako da se povukao i sad se ponovno vraća na svoje staro stanište. Na područjui Splita ga je zabilježio oko Kaštela u jednom kamenolomu",rekao je Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo za NovuTV.
Prije nekoliko godina viđen je u Trstu. Tamo je stigao brodom. Nakon toga prešao je granicu sa Slovenijom.
Riječ o stršljenu koji je veličinom gotovo isti kao europski stršljen, ali se potpuno razlikuje po boji. Posebno je opasan u ovo doba godine. Nakon uboda izazviva brojne alergijske reakcije, čak i smrt.
"U prvom trenutku treba isprati to mjesto sapunom i vodom, ako imamo staviti neko antiseptičko sredstvo i nakon toga hladni oblog - kazala je Ljupka Hitrova iz Zavoda za hitnu medicinu. Preporuka je da se ljudi odmah jave liječniku jer su ove situacije mogu biti opasne za život.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas