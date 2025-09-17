Kultni sapun zauvijek nestaje s polica, obožavali su ga i Hrvati

Kultni sapun Fa više se ne proizvodi, potvrdili su iz kompanije Henkel
Milijuni Nijemaca koristili su ga od 50-ih godina prošlog stoljeća, a prodavao se i na hrvatskom tržištu - sapun marke Fa odlazi u povijest.
'Naš portfelj usmjerili smo isključivo na proizvode s velikim potencijalom rasta i maržama, i zato smo se oprostili od sapuna', rekli su iz Henkela za Bild.
Kada je točno proizvodnja obustavljena, nije poznato. Prema informacijama BIilda, posljednje zalihe rasprodane su početkom 2025., a od tada se sapun više ne može pronaći na policama trgovina - kako u Njemačkoj, tako i u inozemstvu.
Henkel je već u ljeto 2022. promijenio organizacijsku strukturu: odjeli za deterdžente i osobnu njegu su spojeni, a od kolovoza prošle godine u trgovinama se nalaze samo Fa gelovi za tuširanje i dezodoransi.
Fa sapun lansiran je 1954. - izvorno ga je lansirala krefeldska tvrtka Dreiring, Henkelova podružnica, kao 'fini sapun u novom stilu'. Isprva je izgledao neupadljivo, ali krajem 1960-ih, s pojavom Flower-power pokreta, pretvorio se u simbol 'razigranih' vremena koja su obilježila cijele generacije.
Sapun nije bio hit samo u Zapadnoj Njemačkoj: Bezbroj 'zapadnih paketa' poslanih u Istočnu Njemačku (DDR) sadržavali su upravo taj sapun. Za mnoge stanovnike DDR-a, miris Fa sapuna bio je miris zapadnjačke slobode, prenosiTportal.
