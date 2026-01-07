Kako se pravilno čestita pravoslavni Božić?

Pravoslavni vjernici danas slave Božić po Julijanskom kalendaru – rođenje Isusa krista, najradosniji kršćanski blagdan.
Božić je jedan od najvažnijih vjerskih blagdana, a osim što ima duboko duhovno značenje, blagdansko ozračje donosi mnoge lijepe običaje.
Tijekom ovog blagdana pravoslavni vjernici zaboravljaju se sa svima pozdravljaju riječima: "Mir Božji, Hristos se rodi“.
Uobičajeni božićni pozdrav je: "Hristos se rodi “, a odgovara se: " Vaistinu se rodi“.
Na ovaj se način pozdravlja od Božića do Bogojavljenja, 19. siječnja.
Također je ispravno i jednostavno: "Sretan Božić“.
Običaj je da se Božić čestita obitelji i najbližim prijateljima, a u posljednje vrijeme posebno su popularne božićne poruke koje se dijele na društvenim mrežama.
Ukoliko ih šaljete, imajte na umu da se Božić piše velikim slovom ("Sretan Božić"), a "božićni praznici" malim ("Sretni božićni praznici!").
