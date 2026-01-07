Oglas

blagdansko ozračje

Kako se pravilno čestita pravoslavni Božić?

author
Nova.rs
|
07. sij. 2026. 08:47
bor, božićno drvce, božić
Pexels

Pravoslavni vjernici danas slave Božić po Julijanskom kalendaru – rođenje Isusa krista, najradosniji kršćanski blagdan.

Oglas

Božić je jedan od najvažnijih vjerskih blagdana, a osim što ima duboko duhovno značenje, blagdansko ozračje donosi mnoge lijepe običaje.

Tijekom ovog blagdana pravoslavni vjernici zaboravljaju se sa svima pozdravljaju riječima: "Mir Božji, Hristos se rodi“.

Uobičajeni božićni pozdrav je: "Hristos se rodi “, a odgovara se: " Vaistinu se rodi“.

Na ovaj se način pozdravlja od Božića do Bogojavljenja, 19. siječnja.

Također je ispravno i jednostavno: "Sretan Božić“.

Običaj je da se Božić čestita obitelji i najbližim prijateljima, a u posljednje vrijeme posebno su popularne božićne poruke koje se dijele na društvenim mrežama.

Ukoliko ih šaljete, imajte na umu da se Božić piše velikim slovom ("Sretan Božić"), a "božićni praznici" malim ("Sretni božićni praznici!").

Teme
Božić Pravoslavni Božić čestitka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ