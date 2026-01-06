VIDEO / Vučić zapalio svijeću, a svi komentiraju ono što je napravio odmah poslije toga

"Ovo nikad nisam vidio u svom životu. Čovjek ljubi upaljenu svijeću.“
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je duhovni centar u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog, čiju izgradnju djelomično financira i Srbija, prenijeli su mediji.
"Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu snagu kojom je davao blagoslov svima koji su mu s vjerom dolazili. U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mjestu Mrkonjići koje je iznjedrilo jednog od najvećih svetaca naše Crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam svijeće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje“, objavio je Vučić na svom profilu uz podulju snimku.
Međutim, društvenim mrežama proširio se jedan specifičan dio – onaj na kojem pali svijeću. Vidimo ozbiljno lice predsjednika koji se prekrižio, zapalio svijeću, poljubio je i ponovno se prekrižio.
"Ovo nikad nisam vidio u svom životu. Čovjek ljubi upaljenu svijeću. Možda je to običaj u Čipuljićima, ali stvarno nisam znao da tako nešto postoji“, komentar je koji je potaknuo lavinu drugih.
Ovo nikad nisam video u svom životu.— 𝙁𝙀𝙍𝙈𝘼𝙉 ▶︎ (@FermanTwitt) January 5, 2026
Čovek ljubi upaljenu sveću.
Možda je to običaj u Čipuljićima, ali stvarno nisam znao da tako nešto postoji. pic.twitter.com/FCZDGsLdom
Naime, svijeća se obično ljubi prije paljenja, kao znak poštovanja i pobožnosti prije nego što se zapali.
Ne znamo kako je izgledala molitva u srcu predsjednika, ali je, po mnogima, poljubac bio potpuno pogrešan potez.
"Dobro je da nije pokušao puhati u svijeće“; „Je li moguće da nije imao tko da ga nauči?“; „Sve mu je naopačke! Vražja posla! Valjda se prvo prekrižiš, poljubiš svijeću pa je zapališ“; „Ja sam čuo da kad ovako napraviš, navučeš neku nesreću na sebe… što ja znam, pokisneš, zaboli te zub, helikopter“; „Čovjek koji se ni upaljene svijeće ne boji“; „Kako je krenuo, mislio sam da će je progutati, kao gutač vatre“; „On ništa ne zna napraviti kako treba. Ili sve to radi namjerno. Više nisam siguran“; „Ne sredina, sokole, nego krajevi. Sredinu ljube kukavice“; „Na trenutak sam pomislio da će izvesti točku gutanja plamena“ – samo se nižu komentari.
Ipak, jedan glasi: "U mom kraju takav običaj postoji – ali kad netko umre.“
