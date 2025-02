Koliko često bismo zaista trebali prati kosu? Evo što kažu frizeri

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Tako jednostavna stvar, pranje kose, a toliko je komplicirano donijeti kvalitetnu odluku, pogotovo ako se ne snalazite u izboru šampona za kosu, pa birate pogrešan, onaj koji možda doprinosi tome da vam se kosa masti, ili da nema sjaja. Mnogi, zapravo, uopće nisu sigurni koliko često bi ju trebali prati, što je oko toga optimalno.

Evo nekoliko savjeta…

Trebate li prati kosu svaki dan?

Ima nešto osvježavajuće u tom osjećaju čistoće nakon šamponiranja, stoga ne čudi što mnoge žene peru kosu svaki dan. No je li svakodnevno šamponiranje doista potrebno i je li uopće dobra ideja? O pranju kose možete razmišljati kao o pranju lica: to je neophodan dio vaše rutine, ali pretjerivanje ipak može poremetiti prirodnu ravnotežu zdravih ulja koja pomažu u hidrataciji vašeg tijela.

Prečesto pranje kose šamponom može oštetiti kosu, piše 24sata.

“Prečesto pranje kose može učiniti kosu suhom i lomljivom te dovesti do iritacije vlasišta”, kaže dr. Joshua Zeichner, direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja na odjelu dermatologije bolnice Mount Sinai, za Shop TODAY.

Kada je kosa mokra, postaje ranjivija”, kaže i Perry Romanowski, kozmetičar koji je suosnivač web stranice The Beauty Brains.

“Proces stalnog nanošenja šampona ili regeneratora može oštetiti kutikulu vlasi (vanjski sloj). Kad se takva kosa osuši, izgledat će dosadno, teško se raščešljavati i češće biti sklona pucanju. Žene s osjetljivim vlasištem trebale bi biti posebno oprezne. Česta izloženost šamponima može uzrokovati iritaciju vlasišta, pa i dovesti do osipa i svrbeža”, kaže Romanowski.

Istodobno, ako kosu baš ne perete često, to može iritirati vaše vlasište.

“Ako ne perete kosu često, na vlasištu će se skupljati masnoća, što dovodi do bržeg mašćenja kose i može pospješiti pojavu prhuti”, kaže Zeichner.

Koliko često treba prati kosu?

Prema Kasey Bertucci, frizerki i suosnivačici salona 120 West u Bostonu, to ovisi o tipu kose, teksturi i vašoj rutini. Ako ste netko tko voli češće prati kosu, Bertucci kaže da je dobro pravilo da ostavite najmanje dva do tri dana između pranja. Oni s kovrčavom kosom obično imaju suše vlasište i pramenove, pa mogu ostaviti i pet do sedam dana između pranja ako to odgovara njihovom životnom stilu, dodaje.

Romanowski kaže da i obojenu kosu treba prati rjeđe – sa šamponom koji ima hidratantnu formulu bez sulfata – ako želite dobiti najviše za svoj novac. Uostalom, boja pomalo blijedi sa svakim šamponiranjem, tako da ćete produljiti vijek trajanja boje pranjem svaki drugi dan ili svaka tri dana.

Neki tipovi kose zahtijevaju češće pranje, poput tanjih pramenova. Dame s tankom kosom također bi trebale izbjegavati šampone koji sadrže određene sastojke.

“Dimetikon se može nakupiti i otežati vašu kosu. Ciklometikon je dobar izbor za takav tip kose jer s vremenom ispari”, kaže Romanowski.

Kako prati kosu za najbolje rezultate?

Postoji nekoliko uobičajenih pogrešaka koje možda radite, a koje bi mogle utjecati na izgled i dojam koji ostavlja vaša kosa. Kad šamponirate glavu, Bertucci kaže da se zapravo treba fokusirati na vlasište: Ne morate provlačiti šampon prstima kroz sredinu i vrhove jer će se na taj način isprati. Dovoljno je samo malo šampona (otprilike veličine i volumena jedne maline). Također, nema potrebe da s vremena na vrijeme mijenjate svoj uobičajeni šampon, jer kosa zapravo cijeni postojanost.

I ne zaboravite na regenerator!

“Ako ne koristite regenerator, kosu će biti teže raščešljati i to bi moglo dovesti do većeg oštećenja vlasi”, kaže Romanowski. Regenerator će također učiniti da vaša kosa izgleda bolje.

Imajte na umu da su regeneratori općenito puno snažniji od šampona, stoga se isplati više pažnje posvetiti kvalitetnom regeneratoru nego šamponu. Kad nanosite regenerator, trebali biste izbjeći nanošenje proizvoda na vlasište – počnite od ušiju i krenite prema dolje – jer bi nanošenje previše proizvoda moglo uzrokovati da vam vlasište brže izgleda masnije, savjetuje Bertucci.

