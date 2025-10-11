Koliko dugo možete piti mlijeko nakon otvaranja

Pixabay/Ilustracija

Znati koliko dugo se mlijeko može konzumirati nakon otvaranja jedno je od najčešćih pitanja u kućanstvu — i nije uvijek jednostavno odgovoriti na njega. Predugo čuvanje može potaknuti rast bakterija i predstavljati rizik za zdravlje.

Prema stručnjacima za sigurnost hrane, rok trajanja ovisi o vrsti mlijeka i uvjetima čuvanja u hladnjaku, ali i o senzornim pokazateljima poput mirisa, okusa ili teksture. Glavni čimbenik koji određuje koliko mlijeko traje nakon otvaranja jest vrsta toplinske obrade kojoj je bilo podvrgnuto, piše Klix.

Svježe (pasterizirano) mlijeko

Svježe ili pasterizirano mlijeko, koje prolazi blaži toplinski tretman, bolje zadržava prirodan okus i hranjive tvari, ali je osjetljivije na razvoj bakterija. Nakon otvaranja može se čuvati najviše dva do tri dana, i to u hladnjaku na pravilnoj temperaturi.

Sterilizirano (UHT) mlijeko

S druge strane, sterilizirano mlijeko, koje je zagrijano na vrlo visoke temperature, ima duži rok trajanja. Nakon otvaranja može se piti tri do pet dana, ali isključivo ako se stalno drži u hladnjaku.

Temperatura i ambalaža – ključni faktori

Temperatura hladnjaka presudna je za očuvanje mlijeka. Idealno je da iznosi oko 4 °C, a treba izbjegavati temperaturne oscilacije, jer svaki porast temperature potiče rast mikroorganizama.

Vrsta ambalaže također igra ulogu: kartonske kutije dobro štite mlijeko od svjetlosti i kisika dok su zatvorene, ali nakon otvaranja brzo postaju osjetljivije na vanjske utjecaje, pa je važno pridržavati se preporučenog vremena konzumacije.

Praktični savjeti za sigurnu konzumaciju

Oslonite se i na osjetila

Nije dovoljno samo pogledati datum trajanja. Prije konzumacije mlijeko procijenite mirisom, okusom i izgledom:

najbolje ga je odmah baciti, čak i ako još nije istekao preporučeni rok.

Uz pravilno skladištenje i osnovne mjere opreza, mlijeko se može konzumirati u optimalnim uvjetima i bez ugrožavanja zdravlja.