"prvo moramo doći do rješenja"
Putin o pismu Zelenskog: "Ne vidim smisao. Zahvalan sam Trumpu, ali još ima posla"
Vladimir Putin prvi je put javno odgovorio na otvoreno pismo Volodimira Zelenskog u kojem je ukrajinski predsjednik predložio sastanak licem u lice. U međuvremenu, Moskva je optužila Kijev za smrt petorice azerbajdžanskih državljana nakon napada dronom na teretne brodove u Azovskom moru.
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Vladimir Putin obratio se danas sudionicima foruma u Sankt Peterburgu. U uvodnom govoru spomenuo je, kako je rekao, „krađu” ruske imovine i njezin utjecaj na američki dolar i euro. Pohvalio je Kinu kao „strateškog partnera” Moskve te ustvrdio da se inflacija u Rusiji „značajno usporila”, piše Sky News.
Putin se potom osvrnuo na otvoreno pismo Volodimira Zelenskog. Na pitanje o svojoj reakciji rekao je da mu je pismo pokazano jučer, ali da „nije imao priliku detaljno ga proučiti”.
Kazao je da ga je „letimično pogledao” jutros te da je obratio pozornost na nekoliko elemenata. Prvo je spomenuo da je Zelenski govorio o njegovim godinama, dodajući da su godine važne, ali da je najvažnije dobro obavljati svoj posao.
Putin je rekao da se jedan ruski poduzetnik sastao sa Zelenskim u Kijevu te dodao da nikada nije odbio sastanak, ali da ne vidi smisao sastajanja radi samog sastanka.
„Ono što nam treba jesu sporazumi i dogovori, ne za šest mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno”, rekao je. „Ali prvo moramo doći do rješenja, a upravo je to srž problema.” Upitan bi li se sastao sa Zelenskim, odgovorio je: „Za sada ne vidim smisao.”
Tijekom odgovora Zelenskog nije oslovljavao imenom, već ga je nazivao „autorom ovog pisma”. Dodao je da ne razumije zašto Ukrajina ne želi da administracija Donalda Trumpa bude jamac mirovnih pregovora. „Zahvalan sam Donaldu, ali još ima posla”, rekao je Putin.
Također je ustvrdio da je bilo „pogrešno” što je Ukrajina pregovore učinila javnima. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik jučer je u otvorenom pismu prozvao Putina, poručivši da je ruski predsjednik pod pritiskom vlastitog naroda da okonča rat. Zelenski je ujedno predložio izravan sastanak dvojice čelnika.
Putin: Trump bi pronašao mirno rješenje
Na pitanje može li Donald Trump biti „prozor prema miru” između Rusije i Ukrajine, Putin je odgovorio da bi, da je Trump bio predsjednik kada je rat počeo, „posvetio više pozornosti pronalaženju mirnog rješenja”.
Kazao je i da je Trump „prevaren na izborima” kada je 2020. izgubio od Joea Bidena te da mu je „onemogućena pobjeda”.
„Da je bio predsjednik, do ovoga ne bi došlo”, rekao je Putin.
Putin: Nema sumnje da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini
Nakon odgovora na pitanje o Zelenskijevu pismu, Putin je upitan o ruskim ciljevima u Ukrajini.
Rekao je da „nema nikakve sumnje” da će Moskva ostvariti svoje ciljeve te ustvrdio da je Luhanska oblast na istoku Ukrajine već u potpunosti pod ruskom kontrolom, dok ukrajinske snage kontroliraju manje od 15 posto susjedne Donjecke oblasti.
„Provodimo ciljeve koje smo si postavili i nema nikakve sumnje da će oni biti ostvareni”, poručio je Putin.
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