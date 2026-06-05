NASA aktivirala sigurnosni protokol na ISS-u zbog curenja zraka, posada se vratila na postaju

Curenja zraka otkrivena su u prijelaznom tunelu servisnog modula Zvezda. Roscosmos se već više od pet godina suočava s pukotinama i curenjem zraka u dijelovima postaje, a ured glavnog inspektora NASA-e opisao ih je kao „jedan od najvećih sigurnosnih rizika“. U lipnju je zbog zabrinutosti oko curenja odgođen i komercijalni svemirski let koji je trebao omogućiti prve svemirske misije astronautima iz Indije, Poljske i Mađarske nakon više desetljeća.