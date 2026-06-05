međunarodna svemirska postaja
NASA aktivirala sigurnosni protokol na ISS-u zbog curenja zraka, posada se vratila na postaju
NASA je naredila četvorici članova misije SpaceX Crew-12 na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) te petom američkom astronautu koji se već nalazio na postaji da se sklone u svemirsku letjelicu Dragon i pripreme za moguću evakuaciju, dok je ruska svemirska agencija Roscosmos pripremala opsežnije radove na sanaciji curenja zraka u ruskom segmentu postaje.
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Astronauti kojima je naređeno da se sklone i pripreme za evakuaciju bili su američki astronauti Jessica Meir i Jack Hathaway, francuska astronautkinja Sophie Adenot iz Europske svemirske agencije (ESA) te ruski kozmonaut Andrej Fedjajev iz misije NASA-inog SpaceX Crew-12. Peti američki astronaut kojem je naređena priprema za moguću evakuaciju, Chris Williams, već je 190 dana boravio na Međunarodnoj svemirskoj postaji zajedno s kozmonautima Roscosmosa Sergejem Kud-Sverčkovom i Sergejem Mikajevom, piše Guardian.
Curenja zraka otkrivena su u prijelaznom tunelu servisnog modula Zvezda. Roscosmos se već više od pet godina suočava s pukotinama i curenjem zraka u dijelovima postaje, a ured glavnog inspektora NASA-e opisao ih je kao „jedan od najvećih sigurnosnih rizika“. U lipnju je zbog zabrinutosti oko curenja odgođen i komercijalni svemirski let koji je trebao omogućiti prve svemirske misije astronautima iz Indije, Poljske i Mađarske nakon više desetljeća.
Roscosmos je novinarima priopćio da su tijekom postupka povećanja tlaka u prijelaznoj komori modula Zvezda otkrivena dva mjesta curenja zraka, prenosi ruska državna novinska agencija Tass. Stručnjaci operativnog tima ruskog segmenta postaje uspjeli su jedno mjesto curenja brzo zabrtviti slojem dvokomponentnog brtvila „Germetal-1“. Drugo moguće mjesto curenja nalazi se na stožastom dijelu prijelazne komore. Roscosmos je za Tass izjavio da nema prijetnje za sigurnost posade niti za sustave ISS-a.
Nakon otprilike dva sata NASA je uputila posadu da se vrati u svemirsku postaju. „Roscosmos je u petak privremeno obustavio radove na strukturnim popravcima unutar prijelaznog tunela servisnog modula Zvezda, poznatog kao PrK, dok se prikupljaju i analiziraju dodatna mjerenja i podaci“, objavila je na platformi X Bethany Stevens, glasnogovornica NASA-e.
ISS astronauts shelter in spacecraft for possible evacuation following leak reports https://t.co/7CkytCG2H2— Reuters (@Reuters) June 5, 2026
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