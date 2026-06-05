IVANA MARIĆ
Analitičarka iz Sarajeva: Zašto bi BiH trebalo zanimati što o nama misli bilo tko izvan naše zemlje, pa i DP?
Politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić gostovala je u N1 studiju uživo i s našom Ninom Kljenak razgovarala o inicijativi Domovinskog pokreta, izboru visokog predstavnika i situaciju u susjednoj BIH.
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"Sve važnije odluke su donijeli međunarodni faktori i visoki predstavnik. Od samog Daytonskog mirovnog sporazuma koji je donesen prije 30 godina, naši političari se i dan danas pravdaju time, zanemarujući činjenicu da su mogli promijeniti svako slovo u tom ugovoru, posebno u Ustavu BiH, ali zašto bi to radili kad se stalno mogu opravdavati da nam je netko nametnuo Ustav, netko nam je nametnuo izborni zakon, netko nam ukida neustavne odluke, to ne mora raditi ni Ustavni sud", naglasila je Marić.
Dodaje kako je svima tako lakše, ali time BiH ne razvija institucije, pa se slažem s EU koja se zalaže za manji angažman visokog predstavnika, odnosno "da ne djeluje toliko jer želi razviti Bosnu i Hercegovinu, računajući i na to da danas, sutra BiH mora postati članica EU".
DP želi pomoći svojima u BiH
O inicijativi Domovinskog pokreta da HDZ-u prezentira prijedlog saborske deklaracije kojom bi zatražilo formiranje hrvatske izborne jedinice u BiH Marić kaže:
"To je trend ne samo u BiH i Hrvatskoj, već i u svijetu, ta malo radikalna retorika, da se pokuša odmaknuti od demokracije i mirnog pronalaženja rješenja i da se ide u radikalnija rješenja. U tom kontekstu vidim i inicijativu Domovinskog pokreta, vjerujem da prvenstveno žele pomoći svojim kolegama u BiH jer takva retorika uvijek homogenizira nacionalno biračko tijelo. Zašto bi BiH trebalo zanimati što o BiH misli bilo tko izvan Bosne i Hercegovine, pa time i Domovinski pokret?", ističe analitičarka Marić.
"O svemu se smije razgovarati"
Kaže i kako BiH ima načina za promjenu unutrašnje strukture.
"Mislim da ne treba odmah reagirati drastično i kritički kad netko raspravlja o tome. Ako netko želi razgovarati o trećem, petom entitetu, o ukidanju oba entiteta, ukidanju svih kantona, zašto se o tome ne bi smjelo razgovarati, sve dok se to želi postići mirnim putem? Ali kad se spominje secesija, na što RS nema ustavno pravo, ili bilo što drugo što nije u skladu s ustavom, to je već druga priča. Treći entitet? Ako mogu dobiti podršku dvotrećinske većine u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u klubovima naroda Doma naroda, onda svaka čast za tu ideju. Ovako služi samo za podizanje tenzija", upozorila je politička analitičarka iz Sarajeva.
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