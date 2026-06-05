Analitičarka iz Sarajeva: Zašto bi BiH trebalo zanimati što o nama misli bilo tko izvan naše zemlje, pa i DP?

"Mislim da ne treba odmah reagirati drastično i kritički kad netko raspravlja o tome. Ako netko želi razgovarati o trećem, petom entitetu, o ukidanju oba entiteta, ukidanju svih kantona, zašto se o tome ne bi smjelo razgovarati, sve dok se to želi postići mirnim putem? Ali kad se spominje secesija, na što RS nema ustavno pravo, ili bilo što drugo što nije u skladu s ustavom, to je već druga priča. Treći entitet? Ako mogu dobiti podršku dvotrećinske većine u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u klubovima naroda Doma naroda, onda svaka čast za tu ideju. Ovako služi samo za podizanje tenzija", upozorila je politička analitičarka iz Sarajeva.