Premijer Rama: "Albanija je u hibridnom ratu. Napadaju nas"

TIZIANA FABI / AFP

Luksuzni projekt, koji obuhvaća zaštićeni otok i dio obale na jugu Albanije, izazvao je protivljenje ekoloških aktivista i kritičara premijera Edija Rame. U razgovoru za Euronews Rama je rekao da protivljenje predloženom ulaganju na albanskoj južnoj obali pojačavaju botovi, lažni profili na društvenim mrežama i vanjski akteri koji iskorištavaju zabrinutost za okoliš i geopolitičke napetosti.

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„Albanija je u hibridnom ratu. Napadaju nas“, rekao je Rama za Euronews.

Njegove izjave dolaze dok aktivisti i ekološke organizacije nastavljaju prosvjedovati protiv planova povezanih s Affinity Partnersom, investicijskom tvrtkom koju je osnovao Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kritičari upozoravaju na mogući utjecaj velikih turističkih projekata na zaštićena obalna područja i bioraznolikost Albanije.

Rama je ustvrdio da velik dio rasprave na internetu o projektu pokreću dezinformacije.

„Postoji narativ da je riječ o tajnom dogovoru između mene i Bibija Netanyahua preko Jareda Kushnera (...) što je potpuna fantazija“, rekao je.

Prema riječima albanskog premijera, koordinirane aktivnosti na internetu pokušavaju iskoristiti osjećaje javnosti povezane sa zaštitom okoliša i odnosima Albanije s Izraelom.

„Puno je botova, puno lažnih profila i mnogo napada koji dolaze sa svih strana“, rekao je Rama.

Dodao je da napadi dolaze od „neprijatelja Albanije“ koji nastoje pridobiti albanske muslimane, za koje kaže da su „nevjerojatno tolerantni“ i „iznimno proeuropski orijentirani“.

„Albanija ima vrlo ponosnu povijest spašavanja Židova i nikada nije imala antisemitske osjećaje“, rekao je.

Upitan jesu li zabrinutosti prosvjednika opravdane, Rama je priznao da neki građani djeluju u dobroj vjeri, ali je ustvrdio da njihovu zabrinutost „instrumentaliziraju“ neprijateljski akteri.

Rama: Projekt još nije predan

Premijer je također odbacio kritike samog projekta, tvrdeći da albanskim vlastima još nije podnesen konačan prijedlog.

„Postoji li iskaz interesa za projekt? Da. Postoji li projekt? Ne“, rekao je za Euronews. „Investitori još rade na projektu. Vidjet ćemo kada će biti predstavljen.“

Rama je naglasio da će svaki prijedlog morati proći postupke provjere i odobrenja prije početka gradnje te obećao da će projekt biti javno predstavljen kako bi se o njemu moglo raspravljati.

Razvoj obale izazvao podjele

Predloženo ulaganje postalo je jedan od najpraćenijih razvojnih projekata u Albaniji te je otvorilo raspravu o odnosu između privlačenja stranog kapitala i zaštite okoliša.

Albanska obala posljednjih godina postala je jedno od najbrže rastućih turističkih odredišta u Europi, privlačeći sve veći interes međunarodnih investitora. Istodobno, ekološke organizacije upozoravaju da bi veliki projekti u osjetljivim obalnim područjima mogli ugroziti zaštićena staništa i promijeniti krajolik koji je postao važan dio turističke privlačnosti zemlje.

„Nema umirućih flaminga ni depresivnih kornjača“

Rama je odbacio fotografije koje kruže društvenim mrežama, a koje sugeriraju da bi planirano odmaralište moglo ugroziti bioraznolikost.

„Na društvenim mrežama šire se brojne fotografije projekata koji nemaju nikakve veze s ovim projektom – umirućih flaminga, depresivnih kornjača i slično. To jednostavno ne postoji“, rekao je, naglasivši da je projekt još uvijek u ranoj fazi planiranja.

Također je odbacio optužbe da će projekt privatizirati javno zemljište ili biti namijenjen isključivo bogatim gostima. Kazao je da je zemljište kupljeno od privatnih vlasnika te ustvrdio da luksuzni turistički projekti donose šire gospodarske koristi.

„Mi smo dio svijeta. Upravo zahvaljujući ovakvim ulaganjima zemlje se mijenjaju“, rekao je.

Albanski premijer branio je i ekološke ambicije projekta, tvrdeći da je cilj stvoriti primjer održivog turizma.

„Cilj nije uzeti komad zemlje i špekulirati. Cilj je izgraditi najekskluzivniju i ekološki najvrjedniju destinaciju“, rekao je Rama za Euronews.

Unatoč prosvjedima, poručio je da sami prosvjedi neće odlučivati o sudbini investicije.

„To se nikada neće dogoditi. Ne dok sam ja na vlasti“, zaključio je Rama.