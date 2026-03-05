Rajčice će biti ukusnije ako ih posadite uz ove uobičajene biljke

Vrtlari koji žele uzgojiti slađe i ukusnije rajčice trebali bi razmisliti o sadnji triju određenih biljaka u blizini rajčica.
Dragoljub (ili kapucinka) može pomoći u odvraćanju bijelih mušica i lisnih uši, koji su čest problem pri uzgoju plodova tijekom ljetnih mjeseci. Paprike su također dobri susjedi rajčicama, kao i špinat, salata i mrkva, koji pomažu rajčicama da dobro rastu tijekom cijelog ljeta.
Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) dodaje: „Biljke susjedi mogu dodatno ojačati svoje biljke u blizini. Peršin daje veću snagu rajčicama i šparogama, a hren posađen uz krumpir čini ga jačim i otpornijim na bolesti.“
Kako je proljeće pred vratima, RHS preporučuje zajedničku sadnju biljaka kao pametan način da vrt uspijeva. Ova stara metoda podrazumijeva sadnju različitih biljaka jednih uz druge, što omogućuje voću i povrću, uključujući rajčice, da dobro rastu tijekom cijele sezone.
Prema stručnjacima RHS-a: „Smatra se da neke biljke troše ili privlače potencijalne štetnike kao mamac, dok druge pružaju hranu prirodnim predatorima tih štetnika.“ Kod uzgoja rajčica važno je pažljivo odabrati koje biljke saditi u njihovoj blizini kako bi se potaknuo zdraviji urod.
S druge strane, vrtlari bi trebali izbjegavati sadnju rajčica uz određene biljke, uključujući krumpir.
Komorač je također biljka koju treba izbjegavati jer može usporiti rast rajčica i drugih biljaka.
Ako ne prakticirate zajedničku sadnju rajčica s drugim biljkama, važno je redovito provjeravati ima li znakova bolesti.
Uobičajeni znakovi bolesti uključuju crne mrlje i smežurane plodove, što može uzrokovati venuće i odumiranje biljke.
Tijekom sezone rasta također je važno redovito uklanjati bočne izboje rajčice kako bi se potaknuo snažniji rast biljke.
