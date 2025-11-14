Uzdignute gredice: Prednosti, nedostaci i kako ih napraviti u svom vrtu?

Pixabay/Ilustracija

Uzdignute gredice su, kao što i samo ime kaže, gredice u koje se sadi povrće, voće ili cvijeće, a koje su podignute od tla. One omogućavaju da se osoba manje saginje kod sadnje i brige o vrtu, ali i da se stavi dobra zemlja u područje gredice. Upravo je dobro tlo jedan od najvažnjih sastojaka za uzdignute gredice. Ipak, imaju i određene nedostatke.

Uzdignute gredice su podignute od tla, imaju bolju zemlju, izgledaju dekorativno i praktične su. Važno je paziti gdje se stavljaju, što se u njih sadi, ali i kakva im je priprema.

One su idealne i za sve koji nemaju dovoljno mjesta u dvorištu, a mogu se staviti i na balkon ili terasu. S druge strane, skuplje su od sadnje u zemlju i traže više vode.

Kako napraviti uzdignute gredice?

Uzdignute gredice se mogu izraditi vrlo jednostavno. Točnije, možete kupiti već gotove gredice određenih dimenzija i postaviti ih u vrt. Možete ih i sami napraviti spajanjem dasaka dimenzija koje vam najbolje odgovaraju. Treba samo paziti da drvo nije dodatno premazano uljnim premazom.

Ipak, kod gredica je važna podloga i zemlja. Zemlja bi trebala biti mješavina vaše zemlje iz vrta, komposta i materijala poput gnoja, a dodaje se i pijesak. Na ljeto je potrebno staviti slamu ili sijeno. Jednom kada se zemlja stavi u gredice, ona treba stajati nekoliko tjedana, a tek nakon toga se sade biljke, povrće ili voće.

Na što treba paziti kod uzdignutih gredica?

Osim tla, potrebno je znati i što ćete saditi i kako ćete sve rasporediti. O tome će ovisiti i količina zemlje, odnosno dubina na kojoj ćete saditi. Jednako tako, gredice mogu biti niske, a mogu biti i vrlo visoke, u razini koljena ili struka. Ovo ovisi možete li se saginjati ili to želite izbjeći.

Baš kao i u običnoj zemlji, povrće, ali i cvijeće će uspijeti uz dovoljno sunca pa vodite brigu da gredice stavite na sunčanu stranu. Gredice je potrebno redovito zalijevati, posebno na početku.

Tražit će više vode od obične zemlje, a koliko je tlo vlažno se može provjeriti prstom. Kako bi se zadržala vlaga, može se staviti malč na površinu zemlje.

Koje su prednosti uzdignutih gredica?

Gredice lijepo izgledaju u vrtu i ističu se od ostatka vrta. Uz to, korisne su ako je zemlja u vrtu loša, jer ovdje sami kupujete najbolju zemlju.

Još jedna prednost je i što se ne morate saginjati, već sve možete raditi na visini koja vama odgovara. Upravo visina gredica sprječava bube, kukce i puževe da dođu do vaših plodova.

Uzdignute gredice se mogu napraviti bilo kada tijekom godine, a ovo može biti zabavna aktivnost za cijelu obitelj.

Također, podignute gredice dulje zadržavaju toplinu nego ostatak vrta pa će se plodovi moći ubirati i na jesen, odnosno na proljeće.

Koji su nedostaci uzdignutih gredica?

Prvi nedostatak je što u gredice treba uložiti. Treba kupiti same gredice ili daske, treba kupiti zemlju, gnojivo i sijeno. Ovi troškovi se dodatno povećavaju ako radite vrlo visoke gredice.

Također, gredice traže i više vode pa je nešto veći trošak i za vodu. Osim materijalnih većih troškova, na gredice se troši i više vremena.

Prvo treba uzeti vrijeme za planiranje vrta da gredice nisu nabacane i da se do njih može lako pristupiti, a onda je potrebno i vrijeme za postavljanje i sadnju u gredice.

Vodič za postavljanje uzdignutih gredica u vrtu

U ovom kratkom videu možete vidjeti još praktičnih savjeta kako uzdignute gredice postaviti u svom vrtu.

Zaključak

Podignute gredice imaju svoje prednosti i mane. Dobre su jer omogućavaju kvalitetnije tlo, voće i povrće će dulje davati plodove i osobe se mogu manje saginjati.

S druge strane, najveći nedostatak im je što su skuplje od sadnje u običnu zemlju ili vrt.

Ipak, gredice i zemlja traže određene uvjete kojih se treba pridržavati kako bi povrće i voće bilo rodno.