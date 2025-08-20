Kremasta i osvježavajuća poslastica: Desert u kojem će mnogi uživati

Kad mlijeko proključa, sklonite ga s vatre i u njega umiješajte pripremljenu smjesu. Promiješajte, potom vratite na ploču za kuhanje i kuhajte uz lagano miješanje dok se krema ne zgusne. Vruću kremu prekrijte prianjajućom folijom i ostavite desetak minuta da se prohladi.