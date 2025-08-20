Kremasta i osvježavajuća poslastica: Desert u kojem će mnogi uživati

Ako ste ljubitelji jagoda i laganih kremastih poslatica, svakako trebate isprobati ovaj desert.
Recept prenosi klix s YouTube kanala "Recepttura", jednog od najpopularnijih regionalnih kanala s receptima. Možete ga napraviti i s drugim voćem.
Sastojci za biskvit:
- osam bjelanjaka
- 120 grama šećera
- 60 grama oštrog brašna
- 100 mililitara vrućeg mlijeka za zalijevanje
Sastojci za kremu:
- osam žumanjaka
- 160 grama šećera
- dvije vrećice vanilin šećera
- 50 grama oštrog brašna
- 500 mililitara mlijeka
- 250 grama maslaca ili margarina
- 500 grama jagoda
Sastojci za šlag:
- 500 mililitara vrhnja za šlag
- Za ukrašavanje možete koristiti narezane jagode.
Priprema:
Bjelanjke umutite u čvrsti snijeg pa dodajte šećer. Miksajte smjesu dok se šećer ne otopi. Lagano usipajte oštro brašno u zdjelu pa ručno sjedinite.
Lim za pečenje dimenzija 23 × 34 centimetra nauljite i pobrašnite, prebacite smjesu i dobro je poravnajte. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 °C oko 20 minuta. Dok je još vruć, biskvit prelijte vrućim mlijekom i ostavite na sobnoj temperaturi da se ohladi.
Za kremu pomiješajte žumanjke sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne posvijetli, zatim dodajte brašno te od mlijeka odvojite oko 100 mililitara i sve dobro izmiješajte. Ostatak mlijeka stavite da proključa.
Kad mlijeko proključa, sklonite ga s vatre i u njega umiješajte pripremljenu smjesu. Promiješajte, potom vratite na ploču za kuhanje i kuhajte uz lagano miješanje dok se krema ne zgusne. Vruću kremu prekrijte prianjajućom folijom i ostavite desetak minuta da se prohladi.
Dok se krema hladi, operite, posušite i narežite jagode na četvrtine. Zatim u kremu dodajte maslac ili margarin narezan na kockice i ručno promiješajte.
Toplu kremu prelijte preko ohlađenog biskvita i u nju utisnite narezane jagode. Na kraju izmiksajte vrhnje za šlag u čvrsti snijeg, premažite ga preko žute kreme i dobro poravnajte. Kolač ohladite u hladnjaku preko noći prije rezanja i posluživanja. Po želji ukrasite narezanim jagodama.
