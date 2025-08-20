Domovinski pokret na izlaznim vratima, IDS će postati dio vladajuće većine?

"Plenković je taj koji je otišao dan prije Thompsonovog koncerta rukovati se i fotkati s popularnim pjevačem, a on je osnovao i Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću koje želi ozakoniti dvostruku konotaciju. Jandroković je taj koji ZDS nije sankcionirao u Saboru kao što je Anušić HDZ-ov potpredsjednik Vlade koji je odgovorio da je na "za dom" rekao "spremni". A i otkud je uopće "izronio" Domovinski pokret nego iz HDZ-a? Sve te priče o sprječavanju desnice da dođe na vlast postaju pomalo već i smiješne", govori izvor iz IDS-a.