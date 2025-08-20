Domovinski pokret na izlaznim vratima, IDS će postati dio vladajuće većine?

Špekulacije o tome da IDS razmatra podršku HDZ-u u novoj parlamentarnoj većini bez Domovinskog pokreta i drugih stranaka desnice ponovno su aktualizirale priču koja se pojavila i neposredno nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.
Tada se nagađalo da će premijer Andrej Plenković, kojem suradnja s Domovinskim pokretom nikada nije bila po volji, vrlo brzo potražiti oslonac u zastupnicima lijevo-liberalnog spektra, vjerojatno nakon lokalnih izbora.
No, politička matematika tada, kao ni sada, nije dopuštala većinu bez zastupnika desnice. Čak i u scenariju u kojem bi IDS podržao vladajuću koaliciju, zajedno s tri zastupnika SDSS-a, dvjema zastupnicima Nezavisne platforme Sjever i bivšom SDP-ovkom Boškom Ban, Plenković ne bi mogao dosegnuti potrebnih 76 ruku u Saboru bez dodatne potpore barem još nekoga s desnog centra. U obzir bi mogli doći supružnici Raspudić, zastupnici Domina, ponovno Most nakon unutarstranačkih izbora ili pak šef Suverenista Marijan Pavliček koji lokalno u Vukovaru već surađuje s HDZ-om.
Izvori bliski IDS-u napominju za Večernji list da bi Plenković u takvoj kombinaciji eventualno mogao računati na jednog zastupnika te stranke, ali ne na obojicu.
"Ne treba tu biti previše pametan da bi se shvatilo gdje bi to IDS dovelo. Pogledajte samo što se dogodilo HSLS-u, HNS-u, a u konačnici i HSS-u. Sve su to stranke koje su odlučile ići u vlast s HDZ-om i sve su to stranke koje danas gotovo i ne postoje", govori izvor iz IDS-a.
Dalibor Paus, koji je nakon izbornog neuspjeha podnio ostavku na čelno mjesto IDS-a, navodno nema namjeru pružiti podršku HDZ-ovoj vladi. Navodno planira odraditi mandat do kraja i ne postoji nikakva šansa da promijeni stav. Unutar IDS-a postoji i dio članstva sklon suradnji s HDZ-om, a aktualno vodstvo navodno naginje u tom smjeru, no značajan dio stranke tome se protivi. Smatraju da bi otvorena potpora HDZ-u izazvala duboke podjele i mogla dovesti do raspada stranke.
"Domovinski pokret "izronio" iz HDZ-a"
Slične poruke dolaze i iz Nezavisne platforme Sjever, gdje ocjenjuju da je ideja o zamjeni Domovinskog pokreta lijevo-liberalnim partnerima više pokušaj popravljanja imidža HDZ-a i premijera Plenkovića, osobito nakon kontroverzi oko koncerta Marka Perkovića Thompsona.
"Plenković je taj koji je otišao dan prije Thompsonovog koncerta rukovati se i fotkati s popularnim pjevačem, a on je osnovao i Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću koje želi ozakoniti dvostruku konotaciju. Jandroković je taj koji ZDS nije sankcionirao u Saboru kao što je Anušić HDZ-ov potpredsjednik Vlade koji je odgovorio da je na "za dom" rekao "spremni". A i otkud je uopće "izronio" Domovinski pokret nego iz HDZ-a? Sve te priče o sprječavanju desnice da dođe na vlast postaju pomalo već i smiješne", govori izvor iz IDS-a.
