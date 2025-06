Iako je inače poznat po svojoj ulozi u jačanju imunološkog sustava, vitamin C je tijekom ljeta također ključan za upravljanje sezonskim alergijama. Studije pokazuju da vitamin C ima antihistaminska svojstva.



Osim svojih prednosti protiv alergija, vitamin C također djeluje kao snažan antioksidans, štiteći stanice od oksidativnog stresa uzrokovanog povećanom izloženošću UV zračenju tijekom ljetnih mjeseci. Iako nije zamjena za tradicionalnu zaštitu kože, kao što je krema za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, uživat ćete u dodatnom sloju zaštite.