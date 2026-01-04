Sir će vam trajati puno duže ako ga čuvate na ovaj način

Tijekom blagdanskog razdoblja često se kupuje znatno više namirnica nego što se može pojesti, među kojima je i sir. Međutim, pravilnim pohranjivanjem moguće je znatno produljiti njegov rok trajanja.
Ako se pravilno čuvaju, tvrdi sirevi obično ostaju svježi od tri do šest tjedana. Plavi sirevi traju od jednog do tri tjedna, dok meki sirevi najčešće zadržavaju svježinu od pet do deset dana.
Stručnjaci za sigurnost hrane ističu da se trajnost sira može značajno produljiti primjenom jednostavnih trikova pri pohranjivanju.
Mark McShane, stručnjak za sigurnost hrane iz tvrtke Food Hygiene Certificate, preporučuje umatanje sira u voštani papir ili poseban papir za sir kako bi se regulirala razina vlage i omogućila cirkulacija zraka, prenosi The Mirror.
"Tvrde i odležane sireve poput cheddara, goude ili parmezana najbolje je zamotati u papir za sir ili voštani papir, a zatim ih labavo prekriti folijom. Na taj se način omogućuje protok zraka, a istodobno se sprječava isušivanje i pucanje", naveo je.
Kada je riječ o mekšim sirevima, poput brieja, preporučuje se nešto čvršće pakiranje radi bolje kontrole vlage, idealno u papir za sir. Previše zraka može uzrokovati isušivanje, dok premalo zraka može dovesti do pojave mirisa amonijaka.
"Plave sireve uvijek treba skladištiti odvojeno i vrlo čvrsto zamotane, jer se njihove plijesni lako mogu proširiti na druge sireve i utjecati na njihov okus ako se čuvaju zajedno", upozorio je.
Također se preporučuje sir držati u ladici za povrće u hladnjaku te ga ne ostavljati predugo na sobnoj temperaturi.
