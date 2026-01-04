Najstroža kazna za kršenje ove odredbe propisana je za vozače koji se u naselju kreću brzinom većom od dopuštene ili prometnim znakom ograničene za više od 50 km/h. U tom slučaju predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Za prekoračenje brzine u rasponu od više od 30 do 50 km/h zakon predviđa novčanu kaznu od 390 do 920 eura, uz daljnje sankcije za blaže oblike prekršaja.