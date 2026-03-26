rasprava na redditu
Ljudi iz regije glasali za najružniji glavni grad na Balkanu? Mrtva utrka vodi se između dviju prijestolnica
Nedavna rasprava na popularnom Reddit forumu r/AskBalkans ponovno je otvorila staro pitanje koje uvijek izaziva polemike: koji je glavni grad na Balkanu najmanje privlačan. Korisnici iz cijele regije nisu štedjeli riječi, a među stotinama komentara dva grada su se jasno izdvojila kao „glavni kandidati“.
Nedavna rasprava na popularnom Reddit forumu r/AskBalkans ponovno je otvorila staro pitanje koje uvijek izaziva polemike: koji je glavni grad na Balkanu najmanje privlačan. Korisnici iz cijele regije nisu štedjeli riječi, a među stotinama komentara dva grada su se jasno izdvojila kao „glavni kandidati“, piše nova.rs.
Jedno naizgled jednostavno, ali prilično provokativno pitanje pokrenulo je lavinu reakcija: „Ozbiljno pitanje: Koji je, po vašem mišljenju, najružniji glavni grad na Balkanu i zašto?“
Odgovori su stizali sa svih strana, a iz mase komentara brzo su se izdvojila dva „favorita“ za ovu ne baš laskavu titulu. Kako su mnogi primijetili, vodila se prava mrtva utrka između Podgorice i Skoplja.
Najviše kritika na kraju je ipak dobila Podgorica, koju je većina sudionika rasprave označila kao najmanje zanimljiv i najmanje privlačan glavni grad u regiji. Čest komentar bio je da joj nedostaje karakter i da više djeluje kao prolazna stanica nego kao prijestolnica jedne države. Jedan od najviše podržanih komentara opisao ju je kao „nasumičan grad“.
Pojedini korisnici pokušali su objasniti zašto je to tako, podsjećajući na njezinu povijest. Kao nekadašnji Titograd, grad je gotovo potpuno razoren tijekom Drugog svjetskog rata, a današnji izgled u velikoj mjeri oblikovan je socijalističkom urbanizacijom. Upravo ta dominacija brutalističke arhitekture i masivnih blokova mnogima djeluje hladno i bezlično.
„Podgorica je jednostavno loša. Ljudi su divni, volim tu zemlju, ali ovo je najmanje zanimljiv glavni grad. Iskreno, ona je prijestolnica samo na papiru, tu su parlament i institucije, ali u svakom drugom smislu djeluje kao provincija“, napisao je jedan korisnik.
Ni Skoplje nije prošlo mnogo bolje. Glavni grad Sjeverne Makedonije našao se na meti oštrih kritika, prije svega zbog projekta „Skoplje 2014“. Ideja da se gradu da „klasičan“ izgled pretvorila se u, kako tvrde mnogi arhitekti i komentatori, pretjerani kič.
Projekt, čija je cijena s prvotnih 80 milijuna eura narasla na čak 500 do 700 milijuna, često se opisuje kao „diznifikacija“ grada. Jedan od korisnika ironično je primijetio da Skoplje danas nalikuje na „Cezarovu palaču pretvorenu u kasino-resort“.
Drugi su bili još izravniji, nazivajući transformaciju centra „urbanističkim masakrom“. Mnogi su istaknuli da je Skoplje nekada bilo ugodno mjesto za život, dok danas ostavlja dojam neusklađenosti.
„Ako zanemarimo što su učinili centru, ostatak grada izgleda kao tipičan grad bivše Jugoslavije. Stara čaršija je jedina svijetla točka, dok ostatak varira između distopije i klasičnog balkanskog predgrađa“, glasio je jedan od komentara. Neki su ga opisali i kao „ekstremni kič“ koji jest upečatljiv, ali na pogrešan način.
Zanimljivo je da ni veće i poznatije prijestolnice nisu bile pošteđene kritika. Beogradu su pojedinci zamjerili brutalističku arhitekturu i činjenicu da „nije lijep u klasičnom smislu“, iako su istodobno naglasili njegovu energiju, noćni život i velik broj kvalitetnih kafića.
Atena je izazvala podijeljena mišljenja. Dok jedni ističu njezinu povijesnu veličinu i ljepotu, drugi ukazuju na njezinu ogromnu veličinu, prljavštinu i snažne kontraste – od spektakularnih prizora do teških i sumornih scena na ulicama.
Ni Zagreb nije ostao izvan rasprave, uz komentare da, iako ugodan, nije najljepši grad u Hrvatskoj jer ga mnogi manji gradovi nadmašuju po šarmu.
Ipak, ono što je posebno zanimljivo jest da se pogled na arhitekturu mijenja. Dok mnogi u regiji i dalje brutalizam doživljavaju kao nešto ružno i depresivno, na Zapadu raste trend takozvanog „brutalističkog turizma“. Sve više stranih posjetitelja dolazi upravo u gradove poput Podgorice i Skoplja kako bi dokumentirali njihovu modernističku arhitekturu 20. stoljeća, koju doživljavaju kao autentičnu, pa čak i „herojski“ oblikovanu, prenosi Večernji.
U međuvremenu, lokalne vlasti pokušavaju promijeniti sliku o tim gradovima. Podgorica planira niz projekata koji bi joj trebali dati novo lice – od razvoja muzejskog distrikta do uređenja obala Morače, s ciljem da se fokus prebaci s betona na prirodu i ekologiju.
Ipak, kada je riječ o turističkim listama, gradovi poput Ljubljane i Sarajeva i dalje redovito odnose titule najšarmantnijih u regiji. Podgorici i Skoplju, s druge strane, ostaje borba između toga da postanu skriveni dragulji ili da, kako pokazuje ova rasprava, ostanu upamćeni kao najmanje privlačne prijestolnice Balkana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare