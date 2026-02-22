Maska za kosu od jaja: Kako se točno koristi i zašto je dobra za vaše vlasište?

Freepik/Ilustracija

Postoji mnogo maski za kosu, a sve imaju slične ciljeve. Ojačati kosu i dati joj sjaj i zdravlje. Maska za kosu od jaja, točnije samo od žumanjaka ili samo od bjelanjaka se koristi od davnina, a služi za tretiranje suhe i oštećene kose. Osim toga, utječe i na rast kose.

Maska za kosu od jaja ima nekoliko prednosti. Ova maska je djelotvorna jer jaja sadrže proteine i druge hranjive stvari za kosu, kao što je sumpor.

Za još bolju djelotvornost se jajima dodaje maslinovo ulje.

Ipak, potrebno je provesti dodatna istraživanja da se pokaže da maska od jaja stvarno djeluje na kosu ili možete sami isprobati i vidjeti kako će se vaša kosa ponašati.

Za što je sve dobra maska za kosu od jaja?

Maska za kosu od jaja djeluje na dva načina. Utječe na rast kose i njeguje oštećenu kosu.

1. Rast kose

Jaja, odnosno žumanjci pospješuju rast kose jer stimuliraju vlasište i hrane korijen kose. Osim toga, sadrže sumpor koji je dobar za kosu. Točnije, u 100 grama žumanjka se nalazi 164 miligrama sumpora.

2. Suha kosa

Proteini u žumanjcima kosi daju sjaj i njeguju ju. S druge strane, sadrže i masnoću koja kosu čini mekšom.

Uz žumanjke, za kosu će biti koristan i bjelanjak jer sadrži proteine, ali i vitamine kao što su niacin i riboflavin, koji su zapravo vitamini B skupine, a koji mogu pomoći u rastu i obnavljanju kose.

Ipak, treba uzeti u obzir da postoji mali broj istraživanja koji dokazuju benefite jaja za kosu.

Kako napraviti masku za kosu od jaja?

Maska za kosu se može napraviti od samo dva sastojka, jaja i maslinovog ulja. Maska bi se trebala stavljati na kosu jednom u dva tjedna kako bi se vidjeli rezultati.

1. Maska od jaja za masnu kosu

U slučaju da osoba ima masnu kosu i tjeme koje se masti, bolje je koristiti samo bjelanjak. U bjelanjak se dodaju dvije žlice maslinovog ulja i sve se dobro pomiješa pjenjačom. Ako je kosa kratka, može se staviti samo jedna žlica maslinovog ulja.

Maska se nakon toga ravnomjerno rasporedi po kosi, od korijena do vrhova. Ostavlja se na glavi oko 20 minuta. Za ispiranje kose se koristi mlaka voda.

2. Maska od jaja za suhu kosu

U slučaju suhe kose, koristi se samo žumanjak koji će dati život suhoj kosi. Postupak je isti kao i kod masne kose. Jaja se miješaju s dvije žlice maslinovog ulja, a može se staviti i više ulja ako je kosa jako suha i dugačka.

U slučaju jako suhe kose, mogu se dodati sastojci poput meda, aloe vera ili mlijeka.

Isto tako, maslinovo ulje se može zamijeniti uljem jojobe, bademovim uljem, kokosovim uljem i sličnim.

Zaključak

Maska za kosu od jaja se može raditi samo od žumanjaka, samo od bjelanjaka ili od cijelog jaja. Važno je jajima dodati maslinovo ili neko drugo ulje koje će isto imati benefite. Maska bi se trebala stavljati jednom u dva tjedna i ostaviti na kosi 20 minuta.

Treba uzeti u obzir da ne postoji puno istraživanja koja dokazuju djelotvornost ove maske.