Masne mrlje nestaju uz pomoć jednog jednostavnog kućnog proizvoda - i to nije soda bikarbona niti ocat

Pexels

Masnoća spada među najtvrdokornije mrlje kad je riječ o pranju rublja. Masni tragovi lako nastaju i mogu se zadržati na tkanini čak i nakon pranja u perilici. Dok mnogi za čišćenje posežu za octom, on nije uvijek najbolje rješenje za masne mrlje na odjeći. Prema riječima stručnjakinje za čišćenje Laure de Barra, puno učinkovitije sredstvo već stoji kraj vašeg kuhinjskog sudopera.

Podijeli

Oglas

Laura de Barra, irska autorica i developerica nekretnina, poznata je po praktičnim kućanskim trikovima i svojoj knjizi Gaff Goddess. Njezin savjet o uklanjanju masnih mrlja na TikToku pogledalo je više od 1,9 milijuna ljudi, prenosi Express.

Rješenje je — običan deterdžent za pranje posuđa.

“Djeluje čak i ako ste odjevni predmet već oprali,” kaže Laura, pokazujući mrlju na tamnoplavom džemperu. “Sve što trebate učiniti je uzeti malo deterdženta za suđe, utrljati ga direktno na mrlju, a zatim oprati odjeću kao i obično.”

Ako je mrlja starija, postupak se može ponoviti dva puta. Laura savjetuje da se odjeća suši na zraku, a ne na toplini, jer neke masne mrlje od hrane mogu sadržavati boju koja bi se dodatno učvrstila.

Brojni korisnici potvrdili su učinkovitost metode: “Mogu potvrditi, djeluje savršeno,” napisao je jedan, dok je drugi dodao: “Deterdžent za suđe svaki put. Radi posao.”

Iako su neki spomenuli alternativna rješenja poput sredstva za čišćenje ruku ili bijele krede, Laurina metoda ostaje najjednostavnija i najdostupnija za većinu kućanstava.