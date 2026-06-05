Nakon incidenta s preusmjeravanjem leta u Zagreb, nova slovenska vlada izdala dozvolu izraelskom avioprijevozniku

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Slovenski ministar infrastrukture Jernej Vrtovec izdao je izraelskom zračnom prijevozniku Israir dozvolu za obavljanje letova između Ljubljane i Tel Aviva. „Ono što sam najavio, odmah nakon preuzimanja dužnosti sam i učinio“, poručio je na društvenoj mreži X. Israir do danas nije imao dozvolu za obavljanje letova, zbog čega je dio letova odradio njegov hrvatski partner, a u utorak izraelski zrakoplov nije dobio dopuštenje za slijetanje u Ljubljani.

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Ministarstvo infrastrukture Slovenije izdalo je Israiru dozvolu za obavljanje letova između Ljubljane i Tel Aviva. „Ono što sam najavio, odmah nakon preuzimanja dužnosti sam i učinio. Prijevoznik Israir ponovno ima dozvolu za letove između Tel Aviva i Ljubljane“, objavio je ministar Jernej Vrtovec na mreži X, uz fotografiju dozvole.

Prema objavi, dozvola vrijedi za letove od 9. lipnja do 24. listopada ove godine.

Kako smo ranije izvještavali, od kraja svibnja do kraja listopada bili su planirani letovi Israira između Ljubljane i Tel Aviva do tri puta tjedno. Prošle godine uspostavi ove zračne linije oštro se protivila stranka Levica, a protivljenje je dolazilo i iz dijela civilnog društva.

Bivša ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon tada je pozvala Ministarstvo infrastrukture, koje je vodila Alenka Bratušek, da provjeri postoje li razlozi za ukidanje dozvole Israiru za letove između Ljubljane i Tel Aviva.

Dozvolu za obavljanje letova Ministarstvo infrastrukture izdalo je još u veljači prošle godine, uz obrazloženje da je postupalo u skladu sa svim važećim propisima.

Kasnije se situacija promijenila te Israir do danas nije imao dozvolu za redoviti zračni prijevoz između Slovenije i Izraela. U Ministarstvu infrastrukture pojasnili su da dozvola nije bila opozvana, ali da je postupak odlučivanja o njezinu izdavanju još bio u tijeku.

O dozvoli za Israir razgovarali i ministri vanjskih poslova Slovenije i Izraela

Prošlog utorka zračna veza između Ljubljane i Tel Aviva ponovno je uspostavljena, no dva leta na toj liniji obavio je hrvatski prijevoznik Trade Air, koji surađuje s izraelskom stranom. Ovog utorka zrakoplov Israira, koji je trebao sletjeti u Ljubljanu, preusmjeren je na zagrebačku zračnu luku jer nije dobio dozvolu za slijetanje. Nakon tog događaja Vrtovec je najavio da će problem riješiti već u petak prijepodne.

Dozvola za letove Israira bila je i tema telefonskog razgovora između izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara i slovenskog ministra vanjskih poslova Toneta Kajzera. Sar je u četvrtak na mreži X potvrdio da su o tome razgovarali.

„Ministar je jasno rekao da se takva situacija više neće ponoviti“, napisao je Sar, osvrćući se na preusmjeravanje izraelskog zrakoplova u Zagreb.