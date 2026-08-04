STROŽI PROPISI
Novo pravilo u Njemačkoj moglo bi skupo stajati i hrvatske vozače: Kazne idu do 30.000 eura
Njemačka je pooštrila pravila protiv lažnog preuzimanja prometnih prekršaja, a nove kazne do 30.000 eura odnose se i na hrvatske vozače.
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Njemačka je godinama imala problem s praksom prema kojoj su vozači, nakon što bi bili snimljeni zbog prekoračenja brzine ili prolaska kroz crveno svjetlo, preko posrednika pronalazili osobe koje su bile spremne lažno priznati prekršaj. Takve osobe plaćale bi osnovnu novčanu kaznu te preuzele kaznene bodove ili zabranu upravljanja vozilom, dok bi stvarni počinitelj zadržao urednu evidenciju.
Od 1. srpnja 2026. u Njemačkoj se primjenjuju stroža pravila kojima se kažnjava pokušaj izbjegavanja prometnih kazni prebacivanjem odgovornosti na drugu osobu. Za lažno prijavljivanje počinitelja prometnog prekršaja sada je propisana novčana kazna do 30.000 eura, a nova pravila odnose se i na hrvatske vozače, piše Autostart.
Prema novim propisima, zabranjeno je obmanjivati nadležna tijela o identitetu vozača, nuditi usluge lažnog preuzimanja odgovornosti ili posredovati između stvarnog prekršitelja i osobe koja bi priznala prekršaj. Kazna može doseći 30.000 eura, a odgovornost snose stvarni vozač, osoba koja je lažno prijavljena te posrednik.
Zaseban prekršaj
Njemačke vlasti putem europskog sustava razmjene podataka mogu utvrditi vlasnika vozila registriranog u Hrvatskoj i zatražiti podatke o osobi koja je upravljala automobilom. Zbog toga lažno navođenje prijatelja, člana obitelji ili plaćenog "zamjenskog vozača" više nije samo rizičan potez, nego predstavlja zaseban prekršaj koji može biti znatno skuplji od izvornog.
Iako se njemački kazneni bodovi još ne prenose automatski u hrvatski sustav, prekršaj ostaje evidentiran u Njemačkoj, a vozaču može biti izrečena zabrana upravljanja vozilom na njezinu teritoriju.
U međuvremenu je Europska unija donijela pravila prema kojima će se ozbiljne zabrane upravljanja vozilom, primjerice zbog znatnog prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili izazivanja teške prometne nesreće, ubuduće priznavati u cijeloj Europskoj uniji nakon što budu prenesena u nacionalna zakonodavstva. Time pokušaj prebacivanja njemačke prometne kazne na drugu osobu postaje rizik koji se više ne isplati.
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