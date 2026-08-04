Novo pravilo u Njemačkoj moglo bi skupo stajati i hrvatske vozače: Kazne idu do 30.000 eura

Njemačka je godinama imala problem s praksom prema kojoj su vozači, nakon što bi bili snimljeni zbog prekoračenja brzine ili prolaska kroz crveno svjetlo, preko posrednika pronalazili osobe koje su bile spremne lažno priznati prekršaj. Takve osobe plaćale bi osnovnu novčanu kaznu te preuzele kaznene bodove ili zabranu upravljanja vozilom, dok bi stvarni počinitelj zadržao urednu evidenciju.