manja od otoka Vira
Treća najmanja država na svijetu mijenja ime
Pacifička otočna država Nauru službeno mijenja ime u Republika Naoero, objavio je predsjednik David Adeang. Novo ime odgovara izvornom nazivu na nacionalnom jeziku i dio je nastojanja da se istaknu kulturni identitet i povijesna baština zemlje.
Uz promjenu imena mijenja se i međunarodna oznaka države, koja će umjesto dosadašnje kratice NRU ubuduće biti NRO. Stanovnici se više neće nazivati Nauruancima, već dei-Naoero, dok će se naziv države izgovarati "Naoero", umjesto dosadašnjeg "Nauru".
Vlada je priopćila da se time država vraća svom tradicionalnom nazivu, koji je u prošlosti pojednostavljen kako bi ga stranci lakše izgovarali, piše N1 Slovenija.
"Želimo na vjerodostojniji način odati počast baštini naše države, jeziku i nacionalnom identitetu", poručio je predsjednik Adeang još u siječnju, kada je parlamentu predstavio prijedlog ustavnih izmjena.
Država s tek 12.000 stanovnika
Po površini je nešto manja od otoka Vira, a po stanovništvu nešto manja od grada Vrbovca.
S oko 12.000 stanovnika Naoero je treća najmanja država na svijetu po broju stanovnika, iza Tuvalua i Vatikana. Ovaj mali koraljni otok u južnom Pacifiku bio je njemačka kolonija, zatim pod australskom upravom, a neovisnost je stekao 1968. godine.
Sedamdesetih godina prošlog stoljeća država se obogatila zahvaljujući eksploataciji fosfata, no nakon propasti te industrije devedesetih godina zapala je u ozbiljnu gospodarsku krizu.
Danas je Naoero među državama koje su najizloženije posljedicama klimatskih promjena i porasta razine mora. Zbog toga vlada nastoji privući strane investicije, između ostaloga kroz program stjecanja državljanstva uz ulaganje, kako bi financirala preseljenje stanovništva i infrastrukture na sigurnija područja.
Simbol raskida s kolonijalnom prošlošću
Predsjednik Adeang promjenu imena opisao je kao "početak obnovljenog nacionalnog ponosa". Iako je u jednom trenutku bio najavljen referendum, vlada je nakon rasprave zaključila da nije potreban jer je naziv Naoero oduvijek bio dio nacionalnog identiteta te se već nalazi na državnom grbu i dopušten je ustavom.
Promjena imena svrstava ovu pacifičku državu među zemlje koje posljednjih godina žele naglasiti odmak od kolonijalne prošlosti ili ojačati vlastiti identitet.
Tako je afrička kraljevina Esvatini 2018. godine napustila naziv Svazi, dok je Turska 2022. od Ujedinjenih naroda zatražila da se međunarodno koristi naziv Türkiye.
Vlada Naoera već je pokrenula postupke kako bi novo ime priznali druge države i međunarodne organizacije. Ujedinjeni narodi već su ažurirali službene podatke te zemlju vode pod novim nazivom, nakon što je vlada u lipnju podnijela službeni zahtjev za promjenu.
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