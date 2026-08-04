nataša pirc musar
Slovenska predsjednica o nesreći: "Nisam bila vezana, to je moja najveća pogreška"
Četiri dana nakon prometne nesreće u tunelu Kastelec, u kojoj je slomila ključnu kost, slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar prvi je put javno progovorila o nesreći. Priznala je da tijekom vožnje nije bila vezana sigurnosnim pojasom te poručila da za to snosi punu odgovornost.
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Predsjednica je za 24ur rekla da se oporavlja dobro te da ozljeda neće zahtijevati operaciju. Očekuje da će rehabilitacija trajati između četiri i šest tjedana, dok će prva dva tjedna provesti u mirovanju.
Prisjećajući se nesreće, kazala je kako se sjeća naglog kočenja, udara u vozilo ispred njih i potom odbijanja službenog kombija od zida tunela. Nakon nesreće prevezena je u bolnicu u Izoli, gdje je liječnički pregled trajao do kasno navečer.
Priznala je da nije koristila sigurnosni pojas na stražnjem sjedalu.
"To je moja najveća pogreška. Nisam bila vezana i za svoju neodgovornost preuzimam punu odgovornost", poručila je te pozvala građane da se uvijek vežu, bez obzira na to sjede li sprijeda ili straga.
Dodala je da je i jedna od njezinih prijateljica, koja je s njom putovala na humanitarno-sportski događaj Pogi Challenge, također bila nevezana, dok je treća putnica koristila sigurnosni pojas.
O uzroku nesreće nije željela nagađati. Istaknula je da će odgovornost, ako je bilo propusta, utvrditi istraga. Prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila zbog nepridržavanja sigurnosnog razmaka između vozila u koloni.
U međuvremenu se oglasio i Sindikat policije Slovenije, koji je pozvao javnost da ne donosi preuranjene zaključke o odgovornosti policajca koji je upravljao službenim vozilom. Naglasili su da istraga treba utvrditi sve okolnosti nesreće, uključujući organizaciju predsjedničke pratnje i moguće operativne propuste.
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