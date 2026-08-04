policija istražuje
Mladić ozlijeđen u eksploziji kod Bosiljeva i dalje u kritičnom stanju
Dvadesetogodišnjak koji je teško ozlijeđen u eksploziji u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kraj Bosiljeva i dalje je u kritičnom stanju. Zbog težine ozljeda helikopterom Hitne medicinske službe prevezen je na liječenje u Zagreb.
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U eksploziji su ozlijeđeni i njegov 62-godišnji otac te 22-godišnji brat. Obojica se nalaze na liječenju u Općoj bolnici Karlovac, izvan su životne opasnosti i zadobili su uglavnom površinske ozljede od gelera, javlja HRT.
Prema dosadašnjim informacijama, eksplozija se dogodila u dnevnom boravku obiteljske kuće dok je 20-godišnjak rukovao eksplozivnom napravom. Policija zasad ne isključuje mogućnost da je riječ o improviziranom eksplozivu ili napravi vojnog podrijetla.
Na mjestu događaja i dalje traje očevid, a pripadnici protueksplozijskog tima prikupljaju dokaze kako bi utvrdili što je izazvalo eksploziju.
Stanovnici Vodene Drage ispričali su da je detonacija bila iznimno snažna. Jedna od susjeda rekla je kako joj se od udara zatresla kuća te da se razbilo posuđe, dok je hitna pomoć stigla svega nekoliko minuta nakon nesreće.
Na slučaj se osvrnuo i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je ponovno pozvao građane da dragovoljno predaju ilegalno oružje i eksplozivna sredstva u sklopu akcije "Manje oružja, manje tragedija".
Istaknuo je kako je kroz tu kampanju dosad prikupljeno više stotina tisuća komada oružja i milijuni komada streljiva te upozorio da blaga sudska praksa prema osobama koje posjeduju ilegalno oružje nema dovoljno snažan preventivni učinak.
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