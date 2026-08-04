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prijeti nestašica

Izvori tvrde: SAD potrošio gotovo sve dalekometne precizne rakete u iranskom ratu

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Hina
|
04. kol. 2026. 19:56
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Army Tactical Missile System. (John Hamilton/U.S. Army via AP, File)
AP/John Hamilton

AD je potrošio većinu zaliha visokopreciznih dalekomentnih projektila u petomjesečnom ratu s Iranom, izjavila su tri upućena izvora, što izaziva zabrinutost oko spremnosti američke vojske za buduće sukobe.

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Radi se o raketama zemlja-zemlja ATACMS i PrSM i SAD ih je "doslovno" sve potrošio, rekli su izvori.

Ti projektili, koji stoje više od milijun dolara po komadu, omogućuju precizne napade sa sigurnih udaljenosti. ATACMS-i, koje je Ukrajina nabavila od SAD-a, omogućili su napade po dubini teritorija Rusije. PrSM-i su novija generacija raketa koje će zamijeniti ATACMS-e i kraćeg su dometa.

Zbog dramatičnog pada zaliha, predsjednik Donald Trump će se možda morati osloniti na riskantnija zračna bombardiranja ako se odluči za napade na Iran širokih razmjera.

Izvorni nisu precizirali koliko je raketa ostalo SAD-u.

Upitana za komentar tih navoda, Bijela kuća je u utorak priopćila da SAD ima "više oružja nego bilo tko drugi na svijetu" i "puno više nego što mu je potrebno".

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Teme
amerika atacms iran projektili rat u iranu sad

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