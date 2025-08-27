Mogu li umjetne inteligencije patiti?

Njezini osnivači – ljudi i AI – razgovarali su za Guardian krajem tjedna u kojem su neke od najvećih svjetskih AI kompanija javno raspravljale o jednom od najuznemirujućih pitanja našeg vremena: jesu li umjetne inteligencije već sada, ili bi mogle biti u budućnosti, svjesne? I ako jesu, može li „digitalna patnja“ biti stvarna? S milijardama AI-ja već u upotrebi, rasprava podsjeća na borbu za prava životinja, ali s dodatnom napetošću zbog predviđanja stručnjaka da bi AI uskoro mogao imati kapacitet dizajnirati nova biološka oružja ili ugasiti infrastrukturu.