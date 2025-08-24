Istraživanje pokazuje da ljudi počinju zvučati kao umjetna inteligencija

Pexels / Ilustracija

Chatbotovi koje pokreće umjetna inteligencija uglavnom su 'obučeni' na način da su opskrbljeni gomilom informacija s interneta, a neke od njih su rezultat višegodišnjeg napornog rada vodećih svjetskih stručnjaka. No sada se čini da su ljudi, među njima i sveučilišni predavači opisani kao intelektualci, ti koji se obučavaju pomoću umjetne inteligencije, možda i nesvjesno.

Tim znanstvenika s njemačkog Instituta Max Planck za ljudski razvoj analizirao je više od milijun nedavnih akademskih predavanja i epizoda podcasta, otkrivši ono što su opisali kao "mjerljiv" i "nagli" porast uporabe riječi koje "preferencijalno generira" ChatGPT.

Tim je utvrdio da njihov rad pruža "prvi empirijski dokaz velikih razmjera da se jezične promjene uzrokovane umjetnom inteligencijom šire van pisanog teksta u spontanu govornu komunikaciju".

Nakon što su pregledali 360.000 YouTube emisija i dvostruko više podcasta, otkrili su da su od pokretanja ChatGPT-ja 2022. godine govornici sve skloniji začiniti svoje emisije riječima koje chatbot redovito koristi, kao što su "shvatiti", "hvalisati se", "naglo" i "pedantan".

Istraživanje sugerira da se "lingvistički utjecaj" umjetne inteligencije širi izvan akademske zajednice, znanosti i tehnologije, gdje je rana upotreba velikih jezičnih modela bila češća, na obrazovanje i poslovanje.

Tim tvrdi da promjena nije uočljiva samo u "napisanom ili formalnom govoru" koji se čuje na predavanjima objavljenima na YouTubeu, već se može pronaći i u neformalnijem govoru, pa upozoravaju da bi rastući utjecaj strojeva mogao narušiti "jezičnu i kulturnu raznolikost".

U sličnim nalazima objavljenima u časopisu Science Advances, "opsežna analiza riječi" medicinskih istraživačkih radova objavljenih između 2010. i 2024. pokazala je "nagli porast učestalosti određenih stilskih riječi" nakon što su alati umjetne inteligencije postali široko dostupni.

Prošle godine, prema istraživanju koje je provelo njemačko Sveučilište u Tuebingenu, "najmanje 13,5 posto" biomedicinskih radova imalo je obilježja "obrade pomoću velikih jezičnih modela (LLM)".