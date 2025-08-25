Može li umjetna inteligencija riješiti problem manjka radne snage?

To je slučaj i u pekari Marca Grünewalda. On vodi oko 30 pekara u Porajnju-Falačkoj u Njemačkoj. Umjetna inteligencija pomaže u izračunavanju potražnje u pekari. "Definitivno nam pomaže u planiranju proizvodnje", kaže Grünewald. Je li neka druga pekara u susjedstvu zatvorena? Je li vani toplo ili hladno? Ima li neko gradilište u blizini? Umjetna inteligencija koristi sve te podatke kako bi izračunala koliko će se peciva vjerojatno prodati sljedeći dan.