VIDEO / Najduža ravna cesta u Europi: 69 kilometara bez ijednog zavoja

Cesta je bila prva od 29 prometnica Rimske Republike i isprva je bila namijenjena za prijevoz vojske diljem Italije. To se pokazalo vrlo korisnim tijekom Samnitskih ratova, krvavog sukoba u kojem su se Rimljani borili protiv Samnita, planinskog naroda koji je živio južno od Rima, za kontrolu nad središnjom Italijom.