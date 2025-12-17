Via Appia
VIDEO / Najduža ravna cesta u Europi: 69 kilometara bez ijednog zavoja
Europa je dom jedne od prvih autocesta na kontinentu, a moguće i najstarije ceste na svijetu.
Oglas
Ovo mjesto pod zaštitom UNESCO-a jedna je od najravnijih ručno građenih cesta – u klasičnom rimskom stilu. Proteže se na više od 400 km prekrasnih vidika i nadahnula je slavnu izreku "Svi putevi vode u Rim“.
Putopisni stručnjak Rick Steves opisuje je kao "inženjersko čudo […] koje zanemaruje prirodne konture terena i velikim dijelom ide ravnom linijom“.
"Dok šetate ili vozite bicikl cestom, vidjet ćete grobnice drevnih uglednika koje se nižu uz put poput reklamnih panoa.“
Cesta je prošarana povijesnim znamenitostima, uključujući katakombe, muzeje i spomenike poput monumentalnog Mauzoleja Cecilije Metelle, drevne rimske građevine podignute na vulkanskim stijenama koje pružaju upečatljiv uvid u život rimske aristokracije, piše Express.
@lina.kovalenko A place with a long history 🫴 #appianway #viaappia #rome #italy #timelapse #walkinginrome #wheretogoinrome ♬ original sound - Hendrik 🐊
Apijeva cesta, odnosno Via Appia na latinskom i talijanskom, nazvana je po Apiju Klaudiju Ceku, rimskom državniku koji je naredio njezinu izgradnju 312. godine pr. Kr.
Cesta je bila prva od 29 prometnica Rimske Republike i isprva je bila namijenjena za prijevoz vojske diljem Italije. To se pokazalo vrlo korisnim tijekom Samnitskih ratova, krvavog sukoba u kojem su se Rimljani borili protiv Samnita, planinskog naroda koji je živio južno od Rima, za kontrolu nad središnjom Italijom.
Protežući se do Brindisija u Apuliji, na istočnoj obali Italije, cesta nudi prekrasne poglede na talijanski krajolik.
Dijelovi ceste i danas su otvoreni za automobile, a prema vodiču Lonely Planet riječ je i o izvrsnom mjestu za mirnu vožnju biciklom.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas