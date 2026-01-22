Srce vam ubrzano lupa kada popijete kavu? Kardiolozi objašnjavaju kada je to opasno

Ako želite znati kako usporiti rad srca nakon jake kave, korisno je najprije razumjeti zašto dolazi do ubrzanja. Dr. Mark A. Singer, kardiolog iz Northwell Healtha, objašnjava da se to događa jer kofein povisuje razinu adrenalina u tijelu, što dovodi do ubrzanog pulsa, blagog porasta krvnog tlaka i osjećaja budnosti – upravo onoga što ljudi očekuju od kave.