Srce vam ubrzano lupa kada popijete kavu? Kardiolozi objašnjavaju kada je to opasno
Kava je najkonzumiranije piće na svijetu, a prosječni ljubitelj kave popije oko tri šalice dnevno, što predstavlja prilično veliku dnevnu dozu kofeina.
Neke šalice kave jače su od drugih. Posebno jaka kava može izazvati drhtavicu i ubrzano lupanje srca. Ponekad je taj učinak toliko izražen da netko može pomisliti kako ima srčani udar, piše Nova.rs.
Kako smiriti rad srca? Donosimo savjete izravno od kardiologa.
Zašto kava može izazvati ubrzan rad srca?
Ako želite znati kako usporiti rad srca nakon jake kave, korisno je najprije razumjeti zašto dolazi do ubrzanja. Dr. Mark A. Singer, kardiolog iz Northwell Healtha, objašnjava da se to događa jer kofein povisuje razinu adrenalina u tijelu, što dovodi do ubrzanog pulsa, blagog porasta krvnog tlaka i osjećaja budnosti – upravo onoga što ljudi očekuju od kave.
„Kofein je stimulans koji blokira adenozinske receptore, što dovodi do povećanog oslobađanja adrenalina“, dodaje dr. Aubrey Grant, kardiolog iz MedStar Healtha. On pojašnjava da to ubrzava rad srca i može izazvati osjećaj drhtavice te napominje: „Neki su ljudi osjetljiviji zbog genetike, postojećih srčanih bolesti ili lijekova koje uzimaju.“
Nije samo kava ta koja može izazvati ovakvu reakciju. Dr. Grant ističe da svako piće bogato kofeinom može imati isti učinak. „Energetski napici, primjerice, često sadrže znatno veće doze kofeina, kao i druge stimulanse, što može pojačati učinak i biti znatno rizičnije od jedne šalice kave“, objašnjava.
Ubrzan rad srca može biti neugodan i izazvati zabrinutost za zdravlje. Srećom, oba kardiologa ističu da u velikoj većini slučajeva to nije opasno.
Međutim, ako ubrzani rad srca prati bol u prsima, vrtoglavica ili gubitak svijesti, dr. Grant savjetuje da odmah potražite liječničku pomoć. Ako imate srčane bolesti, aritmije ili druge kardiovaskularne rizične čimbenike te osjetite ubrzan rad srca nakon kave, i to je razlog da se što prije obratite liječniku.
Kako smiriti ubrzano srce?
Kako biste spriječili da kava izazove ubrzano lupanje srca, dr. Singer preporučuje da je pijete uz obrok, a ne na prazan želudac. Također savjetuje da kavu pijete sporije, jer je tada manja vjerojatnost da će doći do ubrzanog rada srca.
A što ako je već prekasno? Oba liječnika preporučuju da popijete čašu hladne vode.
„Gutanje hladne vode može stimulirati vagusni živac, što pomaže smirivanju rada srca. Taj učinak nije univerzalan, ali kod blagih palpitacija izazvanih kofeinom može pomoći tijelu da ponovno uspostavi ravnotežu“, objašnjava dr. Grant. Dr. Singer dodaje da je još jedan razlog korisnosti vode to što razrjeđuje koncentraciju kofeina u organizmu i smanjuje njegov intenzitet.
Uranjanje lica u hladnu vodu također može pomoći, prema riječima dr. Singera. On objašnjava da se time aktivira parasimpatički živčani sustav, što potiče reakciju opuštanja. Na taj način djeluje slično kao i gutanje hladne vode koje stimulira vagusni živac i smiruje rad srca.
Sporo, duboko disanje također može pomoći usporavanju pulsa
Dr. Grant ističe da sporo, duboko disanje također može aktivirati parasimpatički živčani sustav i pomoći usporavanju pulsa. Dodaje i da blago istezanje ili kratka šetnja mogu pomoći u „sagorijevanju“ viška adrenalina.
Ako primijetite da vam se puls ubrzava svaki put kada popijete kavu, dr. Grant savjetuje da je jednostavno izbjegavate – neki su ljudi jednostavno osjetljiviji na kofein od drugih.
Iako može biti neugodno, oba kardiologa naglašavaju da ubrzan rad srca izazvan kavom u velikoj većini slučajeva nije opasan. No, ako taj osjećaj ne prolazi, imate srčanu bolest, aritmije, druge kardiovaskularne rizike ili osjećate bol u prsima i vrtoglavicu, odmah potražite liječničku pomoć. A sljedeći put možda ipak odaberite bezkofeinsku kavu.
