Tri ključne navike koje mogu transformirati vaše zdravlje u 2026. i olakšati vam život

Iz perspektive bihevioralne znanosti, taj nesrazmjerno velik učinak događa se zato što navike smanjuju kognitivno opterećenje — količinu mentalnog napora potrebnog za donošenje ponavljajućih odluka. Kada ponašanje postane automatsko, više ne zahtijeva mentalnu energiju temeljenu na snazi volje, čime se omogućava veća pažnja i povećava kapacitet za druge odluke. Tada se osjećate manje preopterećeno kada vam se pruži prilika za povezane promjene ponašanja.