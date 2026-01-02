U ovoj europskoj zemlji gotovo svi novi automobili su električni

Američki Tesla u Norveškoj je tijekom prošle godine prodao 27.321 automobil, više nego bilo koji drugi proizvođač u razdoblju od jedne godine. Najpopularniji je bio Model Y. Izvrsni rezultati u opreci su s prodajom u ostatku Europe, gdje je prodaja posustala nakon negativne reakcije kupaca na političke poteze direktora Elona Muska.