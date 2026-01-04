U Švedskoj je otvoren prvi trgovački centar na svijetu za recikliranje: Evo kako funkcionira

Dok se diljem svijeta otvaraju klasične trgovine ili se prodaja prebacuje na online kanale, u Švedskoj je nastala potpuno nova maloprodajna ideja koja ne samo da revolucionira kupnju, već i dokazuje da kružno gospodarstvo može biti profitabilno.
U švedskom gradu Eskilstuni otvorena je ReTuna Återbruksgalleria – prvi svjetski trgovački centar za recikliranje, u kojem se sve što se prodaje reciklira ili ponovno koristi, odnosno proizvodi na organski i održiv način.
Trgovački centar otvoren je u kolovozu 2015. godine, a funkcionira tako da posjetiteljima omogućuje jednostavno razvrstavanje materijala koje žele baciti u odgovarajuće spremnike, nakon čega u depou centra, nazvanom „Returen“, ostavljaju igračke, namještaj, odjeću, ukrasne predmete i elektroničke uređaje koji se mogu ponovno upotrijebiti, piše Forbes.
Promet od 11,7 milijuna SEK
U skladištu osoblje AMA-e (općinske jedinice Eskilstune za aktivnosti, motivaciju i rad) obavlja početnu selekciju predmeta – što je upotrebljivo, a što nije. Nakon toga predmeti se distribuiraju u reciklažne trgovine unutar centra. Zaposlenici trgovina zatim provode drugu selekciju, birajući što će popraviti, restaurirati, obnoviti ili preurediti – i na kraju prodati. Na taj način materijali dobivaju novi život.
Ekonomija ovog modela pokazala se održivom. U 2018. godini ReTuna je ostvarila promet od 11,7 milijuna švedskih kruna prodajom isključivo recikliranih i obnovljenih proizvoda. Osim toga, centar je otvorio više od 50 radnih mjesta – uglavnom u sektorima prerade, popravaka i dizajna, a ne u klasičnoj maloprodaji.
Kako navode na svojoj internetskoj stranici, ReTuna je više od običnog trgovačkog centra. Organizira radionice i predavanja, dok Eskilstuna Folkhögskola provodi cjelogodišnji program pod nazivom „Recikliraj dizajn – Återbruk“, u kojem mladi dizajneri uče kako stvarati nove proizvode od starih materijala. Na taj način centar ne prodaje samo robu, već i ideju da je otpad sirovina, a ne kraj lanca vrijednosti. Kafić Returama također nudi organske ručkove i kolače.
Vlasništvo centra
ReTuna Återbruksgalleria i Retuna Återvinningscentral vode općinska tvrtka Eskilstuna Energi och Miljö (EEM), koja je zadužena za upravljanje konkurentnim organizacijama u sektoru energetike i okoliša. Kada je općina odlučila dati još veći doprinos misiji stvaranja zelenog grada, rodila se ideja o trgovačkom centru s „klasičnim“ trgovinama, ali s ponudom proizvoda koji su ponovno korišteni i unaprijeđeni, što su na kraju podržali i lokalni političari. Izgradnja trgovačkog centra započela je 2014. godine, a otvoren je sljedeće godine.
