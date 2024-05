Normalno je da ova lampica kratko zatreperi. Ako nastavi svijetliti, to nije dobar znak

Podijeli :

Pixabay

Kada palite dizelski automobil, normalno je da žuto kontrolno svjetlo (grijača) kratko zatreperi. Međutim, ako nastavi svijetliti, savjetuje se oprez.

Ako svjetlo indikatora treperi, to obično nije dobar znak. U ovom slučaju moguć je kvar, pojašnjavaju u ADAC-u (Njemački autoklub). Popis mogućih uzroka je dugačak. Problem s recirkulacijom ispušnih plinova (EGR), začepljenje filtera čestica… piše HAK Revija.

Obično možete nastaviti s vožnjom, ali trebali biste otići u servis što je prije moguće, to je najjednostavniji savjet u ovom slučaju.

Svi dizelski motori imaju imaju konstrukcijsku karakteristiku da zahtijevaju zagrijavanje zraka prilikom pokretanja motora, odnosno kada je hladan. Tu je uloga grijača vrlo važna jer, kako im i ime govori, oni zagrijavaju zrak.

Umjesto svjećica, dizelski motori koriste žarnice. One zagrijavaju zrak za proces izgaranja. To je sada mnogo brže i uglavnom neprimjetno. No lampica je ostala i ona bi se trebala isključiti brzo nakon pokretanja vozila. Ako ostane uključena, problemi su mogući.

