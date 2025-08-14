Laskava titula
Objavljena lista najsigurnijih gradova Europe, među njima i jedan hrvatski
Gradovi poput Dubrovnika i Tallinna uspjeli su očuvati svoje srednjovjekovno nasljeđe, a pritom održati sigurnost i udobnost turista i stanovnika.
Dubrovnik je najsigurniji grad Europe, prema novom istraživanju turističkog operatera Riviera Travel, koji je objavio svoju ljestvicu najsigurnijih gradova na kontinentu.
Iako čimbenici poput aktivnosti, vremena i budžeta obično oblikuju odluke o odmoru, sigurnost je također ključna kada se rezervira putovanje. Svijest da ste u relativno sigurnom gradu može vam uvelike olakšati potpuno opuštanje i uživanje u odmoru.
Indeks najsigurnijih destinacija procjenjuje europske gradove na temelju rasta stope kriminala u posljednjih pet godina te trenutne razine kriminala, za kombinirani sigurnosni rezultat. Najniži broj označava najsigurniju destinaciju, na temelju najniže razine kriminala.
"Ovi rezultati potvrđuju da Europa nudi izvrsnu kulturu i ljepotu, kao i neusporedivu sigurnost. Od srednjovjekovnog šarma Dubrovnika do nevjerojatnog neba prepunog tornjeva u Pragu i slikovitih ljepota Züricha, najsigurnije destinacije Europe omogućuju vam slobodno lutanje s mirom u srcu", rekla je Joanne Lynn, voditeljica europskih proizvoda u Riviera Travelu za Euronews Travel.
"Iako naše istraživanje svrstava ove gradove među najsigurnije u Europi, važno je i dalje poduzimati mjere opreza i biti oprezan pri posjetu novim destinacijama."
Koji su gradovi najsigurniji u Europi?
Iako su europski gradovi općenito relativno sigurni u usporedbi s gradovima diljem svijeta, sljedeće destinacije sigurnost podižu na višu razinu.
Dubrovnik
Dubrovnik, jedan od najpopularnijih gradova u Hrvatskoj, ujedno je i njezin najsigurniji grad, prema Riviera Travelu, s ukupnim sigurnosnim rezultatom od 44,1. Grad, prozvan "Biserom Jadrana", uvršten je na UNESCO-ov popis svjetske baštine zbog dobro očuvanog utvrđenog Starog grada i iznimne srednjovjekovne arhitekture.
Unatoč tome što je jedna od vodećih party destinacija na kontinentu, trenutna razina kriminala smatra se vrlo niskom, a i količina zabilježenog kriminala u posljednjih pet godina također je niska.
Moguće je sigurno istraživati grad noću, čak i samostalno, budući da je grad vrlo pogodan za hodanje, a Stari grad ima posebno dobro osvijetljene ulice.
Dubrovnik je, prema Lonely Planetu, razvio vrlo snažan osjećaj zajedništva. Posebno je otvoren prema turistima, a istovremeno štiti svoje stanovnike, stvarajući sigurno okruženje za posjetitelje.
Nasilni zločini su rijetki, iako se mogu dogoditi manji prijestupi poput džeparenja, uz povremene turističke zamke i taksi prevare.
Tallinn
Tallinn je zauzeo drugo mjesto na Indeksu najsigurnijih destinacija, s ukupnim sigurnosnim rezultatom od 55,8 i vrlo niskom trenutnom razinom kriminala. Grad je jedna od najsigurnijih prijestolnica u sjevernoj Europi.
Stari grad je još jedna UNESCO-ova lokacija svjetske baštine, iznimno dobro očuvan primjer sjevernoeuropskog trgovačkog grada iz srednjeg vijeka. Mnogi mještani, posebno oni u uslužnom i turističkom sektoru, dobro govore engleski, što turistima olakšava traženje pomoći ako je potrebno.
Aplikacije za taksi, poput Bolta, nude uslugu "Žene za žene", koja omogućuje putnicama da zatraže vožnju isključivo od vozačica.
Visoko učinkovite javne usluge i e-vladin sustav u Estoniji također doprinose sigurnosti, a pristup uslugama i informacijama putem interneta obično je vrlo jednostavan.
Varšava
Varšava je zauzela treće mjesto na ljestvici, s ukupnim sigurnosnim rezultatom od 60,2. Iako je grad zabilježio umjeren rast kriminala u posljednjih pet godina, trenutačna razina kriminala i dalje je vrlo niska.
Značajna poslijeratna obnova i stilske suvremene četvrti privukle su mnoštvo posjetitelja željnih istraživanja obnovljenih povijesnih dijelova grada.
Obilna prisutnost komunalne policije, kao i dobro osvijetljeni javni prostori, pridonijeli su tome da se putnici osjećaju sigurno čak i kada noću šeću Varšavom, prema portalu Travel Ladies. Rast kućnih prihoda i gospodarski rast, zajedno s padom nezaposlenosti u Poljskoj, također su smanjili razine kriminala, navodi Statista.
Prag
Na četvrtom mjestu Indeksa najsigurnijih destinacija nalazi se Prag, s ukupnim sigurnosnim rezultatom od 50,9. Slično kao i u Varšavi, Prag je zabilježio umjeren porast kriminala u posljednjih pet godina, iako trenutačno i dalje ima vrlo nisku razinu kriminala.
Prozvan "Gradom od stotinu tornjeva", Prag nudi zavodljivu kombinaciju spektakularnih znamenitosti i sigurnosti.
Provedba zakona proaktivna je i učinkovita u rješavanju džeparenja i drugih kaznenih djela, kao i u održavanju reda, navodi Prague Views, a grad ima i dobar sustav nadzora.
Izostanak većih napetosti i snažni sustavi socijalne potpore također doprinose sigurnosti, pri čemu su i stanovnici i posjetitelji Praga općenito svjesniji svoje okoline i osobnih stvari.
Krakov
Još jedan poljski grad, Krakov, zauzeo je peto mjesto, s ukupnim sigurnosnim rezultatom od 64,3. Grad trenutačno ima nisku razinu kriminala, uz umjeren porast u posljednjih pet godina.
To se uglavnom pripisuje visokoj prisutnosti policije, posebno u turističkim područjima, što stvara pojačan osjećaj sigurnosti i odvraća od kriminala, navodi Visit Krakow.
Poput Dubrovnika, Krakov njeguje turistički prijateljsko ozračje, a Stari grad i druge ključne turističke zone su prometne i dobro osvijetljene. Lokalna vlast i službe imaju veliko iskustvo u rješavanju uobičajenih turističkih problema. Javni prijevoz općenito je siguran, čak i noću.
Amsterdam
Amsterdam je zauzeo šesto mjesto, s umjerenim rastom kriminala u posljednjih pet godina, uz trenutačno nisku razinu kriminala.
Nizozemci imaju posebno visoko povjerenje u policiju, prema Ultimate Party Experiences. To znači da su svjedoci i žrtve zločina u Amsterdamu skloniji prijaviti incidente, što pomaže smanjiti ukupnu stopu kriminala. Amsterdam također ima tolerantniji i liberalniji pristup stvarima poput seksualnog rada i konzumacije kanabisa, što pomaže smanjiti vjerojatnost kaznenih djela povezanih s tim aktivnostima.
Opća opuštena atmosfera i osjećaj globalnog sela, kao i pristup "živi i pusti druge da žive", potiču uključenost i veću sigurnost, uz snažan osjećaj zajedništva i međusobne potpore.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare