Odmor bez stresa: Potrebno je slijediti 5 jednostavnih koraka

Ako osjećate nervozu, probajte se vratiti u sadašnji trenutak. Obratite pažnju na sve što vas okružuje. Nabrojite tako pet stvari koje vidite i razmišljajte malo o njima, četiri stvari koje osjetite i proučite teksturu, toplinu i koji osjećaj bude u vama, tri stvari koje čujete, pri čemu obratite pažnju koliko je glasno ili tiho. Zatim nabrojite dva mirisa koja osjećate i razmislite sviđaju li vam se i na kraju se fokusirajte na jedan okus u ustima ili samo odaberite najdraži okus i razmišljajte o njemu. Na ovaj način ćete manje razmišljati o stvarima koje vam bude stres.