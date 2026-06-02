Oglas

Maribor

86-godišnji Hrvat poginuo nakon što je u Sloveniji vozio suprotnom trakom

author
HINA
|
02. lip. 2026. 11:23
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
1778066736_zabod_5
Matevž Šmon/N1 Slovenija / Matevž Šmon/N1 Slovenija

Hrvatski državljanin (86) rano u utorak poginuo je kod Maribora nakon što je vozio u suprotnom smjeru na štajerskoj autocesti, priopćila je slovenska policija.

Oglas

Poginuli vozač kretao se prema sjeveru kad se sudario s osobnim vozilom koje se pravilno kretalo iz suprotnog smjera, prenosi slovenska agencija STA. Drugi vozač zadobio je lakše tjelesne ozljede. 

Peta je to prometna nesreća sa smrtnim ishodom ove godine na području policijske uprave Maribor, s ukupno sedam žrtava. Prošle godine je na istom području poginulo troje ljudi, dodaje STA. 

Teme
maribor prometna nesreća smrtni ishod sudar vozila žrtve nesreće

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ