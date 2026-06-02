Maribor
86-godišnji Hrvat poginuo nakon što je u Sloveniji vozio suprotnom trakom
Hrvatski državljanin (86) rano u utorak poginuo je kod Maribora nakon što je vozio u suprotnom smjeru na štajerskoj autocesti, priopćila je slovenska policija.
Poginuli vozač kretao se prema sjeveru kad se sudario s osobnim vozilom koje se pravilno kretalo iz suprotnog smjera, prenosi slovenska agencija STA. Drugi vozač zadobio je lakše tjelesne ozljede.
Peta je to prometna nesreća sa smrtnim ishodom ove godine na području policijske uprave Maribor, s ukupno sedam žrtava. Prošle godine je na istom području poginulo troje ljudi, dodaje STA.
