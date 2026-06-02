Inflacija u svibnju pala na 5,2 posto

02. lip. 2026. 11:00
Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u svibnju 2026. u odnosu na svibanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,2%, a u odnosu na travanj 2026. (na mjesečnoj razini) niže su za -0,2%, objavio je Državni zavod za statistiku.

U travnju je, podsjetimo, iznosila 5,8 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 16,9%, za Usluge 7,9%, za Hranu, piće i duhan 2,3%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -0,7%.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponentu Usluge, za 0,4%, dok je pad stope promjene procijenjen za komponente Energija, za -2,0%, te Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za -0,1%. Istodobno su, prema prvoj procjeni, cijene Hrane, pića i duhana u prosjeku ostale na istoj razini.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u svibnju 2026. u odnosu na svibanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,9%, a u odnosu na travanj 2026. (na mjesečnoj razini) za 0,1%.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za svibanj 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za svibanj 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2 objavljuju se 15. lipnja 2026.

