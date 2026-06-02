VIDEO / Izrael pogodio bolnicu u Libanonu; šest mrtvih, 20 ranjenih
Izraelski napad u blizini bolnice Jabal Amel u gradu Tiru uništio je bolničke odjele i medicinsku opremu.
Smrtonosni incident dogodio se u trenutku kada Izrael pojačava napade na južni Libanon i najavljuje nove na glavni grad Bejrut.
Prema dosadašnjim informacijama, najmanje šest osoba je poginulo, a više od 20 ih je ozlijeđeno u izraelskom napadu na parkiralište bolnice Jabal Amel u Tiru. Snimka prikazuje prizore iz jedinice intenzivne njege bolnice, piše Al Jazeerin dopisnik.
At least 6 killed till the moment and more than 20 injuries amid an Israeli strike on the parking of Jabal Amel hospital in Tyre. Video from the hospital’s ICU. pic.twitter.com/WgmpQ1Hdat— Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) June 1, 2026
Prema preliminarnim izvješćima s terena, projektil je pogodio vitalno područje u neposrednoj blizini bolničkog kompleksa. Napad je odmah prouzročio smrtne slučajeve i ozljede među civilima koji su se ondje zatekli. Također je izazvao veliku materijalnu štetu na okolnim objektima i susjednoj infrastrukturi.
Za sada nema preciznih operativnih detalja ni službenih izjava koje bi pojasnile točnu prirodu mete napada ili identitet poginulih i ozlijeđenih.
