VIDEO / Izrael pogodio bolnicu u Libanonu; šest mrtvih, 20 ranjenih

N1 Info
02. lip. 2026. 11:05
Screenshot (bolnica Jabal Amel, Tir, Libanon)

Izraelski napad u blizini bolnice Jabal Amel u gradu Tiru uništio je bolničke odjele i medicinsku opremu.

Smrtonosni incident dogodio se u trenutku kada Izrael pojačava napade na južni Libanon i najavljuje nove na glavni grad Bejrut.

Prema dosadašnjim informacijama, najmanje šest osoba je poginulo, a više od 20 ih je ozlijeđeno u izraelskom napadu na parkiralište bolnice Jabal Amel u Tiru. Snimka prikazuje prizore iz jedinice intenzivne njege bolnice, piše Al Jazeerin dopisnik.

Prema preliminarnim izvješćima s terena, projektil je pogodio vitalno područje u neposrednoj blizini bolničkog kompleksa. Napad je odmah prouzročio smrtne slučajeve i ozljede među civilima koji su se ondje zatekli. Također je izazvao veliku materijalnu štetu na okolnim objektima i susjednoj infrastrukturi.

Za sada nema preciznih operativnih detalja ni službenih izjava koje bi pojasnile točnu prirodu mete napada ili identitet poginulih i ozlijeđenih.

