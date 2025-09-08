Oglas

Liječnica upozorava

Opasna greška kod pranja donjeg rublja: Može izazvati infekcije

author
N1 Info
|
08. ruj. 2025. 18:06
Rublje
Ilustracija / Pixabay

Većina ljudi pere donje rublje pogrešno! Saznajte zašto temperatura ispod 60 °C ne uklanja bakterije i kako ga doista očistiti.

Oglas

Mnogi vjeruju da je donje rublje čisto nakon standardnog ciklusa pranja, ali doktorica Lisa Ackerley upozorava da to nije točno. Pranje na temperaturama ispod 60 °C ne uništava bakterije, što može dovesti do zdravstvenih problema, prenosi Krstarica.

Zamke pranja na niskim temperaturama

Donje rublje ne treba prati zajedno s kuhinjskim krpama i ručnicima, osobito ako se koristi program s nižom temperaturom. Bakterije se mogu prenijeti i završiti na najintimnijim dijelovima tijela.

Kako da rublje doista bude čisto

Ako ne možete prati na 60 °C, koristite antibakterijska sredstva za pranje koja uklanjaju do 99% bakterija. Ova su sredstva posebno korisna za osjetljive tkanine koje ne podnose visoke temperature.

Uklanjanje tvrdokornih mrlja

Za mrlje od menstrualne krvi preporučuje se prvo ispiranje hladnom vodom, a zatim tretiranje vodikovim peroksidom prije pranja. Ova je metoda učinkovita i nježna prema tkanini.

Pravilna higijena donjeg rublja zahtijeva više od pukog ubacivanja u perilicu. Potrebno je razumjeti kako temperatura, deterdženti i način pranja utječu na zdravlje i čistoću.

Teme
Perilica rublja higijena pranje rublja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ