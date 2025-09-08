Opasna greška kod pranja donjeg rublja: Može izazvati infekcije

Većina ljudi pere donje rublje pogrešno! Saznajte zašto temperatura ispod 60 °C ne uklanja bakterije i kako ga doista očistiti.
Oglas
Mnogi vjeruju da je donje rublje čisto nakon standardnog ciklusa pranja, ali doktorica Lisa Ackerley upozorava da to nije točno. Pranje na temperaturama ispod 60 °C ne uništava bakterije, što može dovesti do zdravstvenih problema, prenosi Krstarica.
Zamke pranja na niskim temperaturama
Donje rublje ne treba prati zajedno s kuhinjskim krpama i ručnicima, osobito ako se koristi program s nižom temperaturom. Bakterije se mogu prenijeti i završiti na najintimnijim dijelovima tijela.
Kako da rublje doista bude čisto
Ako ne možete prati na 60 °C, koristite antibakterijska sredstva za pranje koja uklanjaju do 99% bakterija. Ova su sredstva posebno korisna za osjetljive tkanine koje ne podnose visoke temperature.
Uklanjanje tvrdokornih mrlja
Za mrlje od menstrualne krvi preporučuje se prvo ispiranje hladnom vodom, a zatim tretiranje vodikovim peroksidom prije pranja. Ova je metoda učinkovita i nježna prema tkanini.
Pravilna higijena donjeg rublja zahtijeva više od pukog ubacivanja u perilicu. Potrebno je razumjeti kako temperatura, deterdženti i način pranja utječu na zdravlje i čistoću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas