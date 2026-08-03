VIDEO / Vojska eksplozijama pokušava spasiti nuklearku od gašenja

"Protok na ulazu Dunava u Rumunjsku iznosi 1.590 m3 u sekundi, s trendom pada do 7. kolovoza kada će biti oko 1.450 m3. Što to znači za Cernavodu? To znači smanjenje od oko 2-3 cm dnevno. U tim uvjetima, Cernavoda može izdržati oko 4-5 dana na granici", rekao je Rîndaşu u subotu.