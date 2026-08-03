SVE ZBOG SUŠE
VIDEO / Vojska eksplozijama pokušava spasiti nuklearku od gašenja
Rumunjska vojska izvela je kontrolirane eksplozije na Dunavu kako bi povećala dotok vode prema nuklearnoj elektrani Cernavoda, kojoj zbog niskog vodostaja prijeti obustava rada.
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Rumunjski vojnici u nedjelju su proveli trikontrolirane eksplozije s ciljem preusmjeravanja toka Dunava prema nuklearnoj elektrani Cernavoda, nakon što su zbog suše ovog tjedna ugašena dva reaktora, priopćilo je ministarstvo obrane, piše Unn.ua.
Prije detonacija ronioci su obavili početna ispitivanja uz pomoć manjih eksplozivnih punjenja, nakon čega su izvedene tri kontrolirane eksplozije. Njihov cilj bio je preusmjeriti tok kanala Bala prema kanalu Starog Dunava kako bi se povećao dotok vode prema elektrani Cernavoda.
Operațiune de amploare pe Dunăre: militarii au încercat să detoneze stânca Pârjoaia. Măsura, necesară pentru a devia apa spre centrala de la Cernavodă. Misiunea se reia luni https://t.co/7Hjefrx0A8 pic.twitter.com/DyWPyG7Civ— TVR Info (@StirileTVR) August 2, 2026
Zamjenik direktora "Rumunjskih voda" Sorin Rîndaşu u subotu je rekao da se poduzimaju svi mogući koraci kako bi nuklearna elektrana Cernavoda nastavila raditi.
"Situacija nije jednostavna, jer se Europa suočava sa sušom. Dunav prolazi kroz deset zemalja, a jedino mjesto gdje je padala kiša bilo je u Austriji, no potrebno je oko dva tjedna da taj dotok stigne do Cernavode", kazao je.
Mobilizare maximă pe Dunăre. A avut loc o nouă detonare controlată a stâncii Pârjoaia, din zona brațului Bala https://t.co/m4cc2nHZjK pic.twitter.com/k3w7S5o3Ij— TVR Info (@StirileTVR) August 3, 2026
Dodao je da vremenske prognoze ne ulijevaju optimizam te upozorio da će vodostaj Dunava nastaviti padati sve do 7. kolovoza.
"Protok na ulazu Dunava u Rumunjsku iznosi 1.590 m3 u sekundi, s trendom pada do 7. kolovoza kada će biti oko 1.450 m3. Što to znači za Cernavodu? To znači smanjenje od oko 2-3 cm dnevno. U tim uvjetima, Cernavoda može izdržati oko 4-5 dana na granici", rekao je Rîndaşu u subotu.
Operațiune de amploare pe Dunăre: militarii au încercat să detoneze stânca Pârjoaia. Măsura, necesară pentru a devia apa spre centrala de la Cernavodă. Misiunea se reia luni https://t.co/7Hjefrx0A8 pic.twitter.com/DyWPyG7Civ— TVR Info (@StirileTVR) August 2, 2026
Prvi blok nuklearne elektrane Cernavoda ugašen je ovog tjedna, čime je domaća proizvodnja električne energije smanjena za 10 posto, dok potrošnja raste zbog toplinskog vala.
Daljnji pad protoka Dunava povećava rizik od zatvaranja i drugog bloka elektrane, što bi imalo velik utjecaj na proizvodnju energije u Rumunjskoj. Nuklearna elektrana Cernavoda osigurava oko petinu ukupne rumunjske proizvodnje električne energije, piše Universul.net.
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