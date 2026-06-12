Ove namirnice nikada nemojte čuvati zajedno

Banane je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi. Kada postanu vrlo zrele, možete ih narezati i zamrznuti za smoothieje ili pečenje kolača. Avokado ostavite izvan hladnjaka dok ne dozrije, a zatim ga premjestite u hladnjak. Rajčice držite odvojeno od krastavaca, a luk i krumpir na tamnom, suhom i prozračnom mjestu, ali nikada u istoj košari.