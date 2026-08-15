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VIDEO / Ukrajina izvela veliki napad na Rusiju: Pogođeni ključni objekti
Ukrajinska vojska je pogodila ruski raketni i svemirski centar u Samari te vojni aerodrom, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu.
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Aerodrom je služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove, dodao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.
Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti na jugozapadu Rusije.
Samarski gradonačelnik Ivan Noskov je rekao da je protuzračna obrana odbila "ogroman napad".
Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russia’s Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good… pic.twitter.com/1BlZpmvKRN— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026
"Industrijska infrastruktura Samare je pretrpjela ograničenu štetu", kazao je u objavi na internetu, a da nije pružio daljnje pojedinosti o pogođenom objektu.
Ukrajina je ranije u istoj pokrajini gađala rafineriju nafte u gradu Sizranu na rijeci Volgi u sklopu svoje kampanje protiv energetske infrastrukture kojom nastoji pritisnuti Rusiju da okonča više od četiri godine dug sukob.
Ukrajinska vojska pogodila je i rusko naftno postrojenje u Ust-Lugi, kazao je Zelenski u subotu.
Ukrajinski predsjednik u priopćenju na Telegramu nije rekao o kojem se objektu radi, ali je dodao da je oštećen u napadu.
Ukrajina je u petak pogodila rusko postrojenje za obradu zemnog plina u baltičkoj luci Ust-Luga, piše Reuters.
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