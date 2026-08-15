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Oglasio se Zelenski

VIDEO / Ukrajina izvela veliki napad na Rusiju: Pogođeni ključni objekti

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Hina
|
15. kol. 2026. 12:31
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Napad na Rusiju
Volodimir Zelenski/X

Ukrajinska vojska je pogodila ruski raketni i svemirski centar u Samari te vojni aerodrom, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu.

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Aerodrom je služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove, dodao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.

Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti na jugozapadu Rusije.

Samarski gradonačelnik Ivan Noskov je rekao da je protuzračna obrana odbila "ogroman napad".

"Industrijska infrastruktura Samare je pretrpjela ograničenu štetu", kazao je u objavi na internetu, a da nije pružio daljnje pojedinosti o pogođenom objektu.

Ukrajina je ranije u istoj pokrajini gađala rafineriju nafte u gradu Sizranu na rijeci Volgi u sklopu svoje kampanje protiv energetske infrastrukture kojom nastoji pritisnuti Rusiju da okonča više od četiri godine dug sukob.

Ukrajinska vojska pogodila je i rusko naftno postrojenje u Ust-Lugi, kazao je Zelenski u subotu.

Ukrajinski predsjednik u priopćenju na Telegramu nije rekao o kojem se objektu radi, ali je dodao da je oštećen u napadu.

Ukrajina je u petak pogodila rusko postrojenje za obradu zemnog plina u baltičkoj luci Ust-Luga, piše Reuters.

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Teme
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