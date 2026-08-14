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požar kod Bilog Briga

FOTO, VIDEO / Dva požara kod Zadra, jedan lokaliziran

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N1 Info
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14. kol. 2026. 16:11
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17:32
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E-Zadar/Gif
E-Zadar/Gif

Na lokaciju su poslane vatrogasne snage i kanader.

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Šef vatrogasaca Slavko Tucaković potvrdio je za Index da je izbio veliki požar kod Ninskih Stanova.

Uz požar otvorenog prostora koji je izbio između Ninskih Stanova i Žerave, u tijeku je i intervencija zbog požara na Bilom brigu u Zadru, javlja eZadar.

Snimka požara s Bilog briga već se širi društvenim mrežama. Iz Grada Zadra također su potvrdili da je požar na Bilom Brigu lokaliziran te da vatrogasne ekipe ostaju na terenu.

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Teme
ninski stanovi požar slavko tucaković vatrogasci zadarska županija

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