požar kod Bilog Briga
FOTO, VIDEO / Dva požara kod Zadra, jedan lokaliziran
Na lokaciju su poslane vatrogasne snage i kanader.
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Šef vatrogasaca Slavko Tucaković potvrdio je za Index da je izbio veliki požar kod Ninskih Stanova.
Uz požar otvorenog prostora koji je izbio između Ninskih Stanova i Žerave, u tijeku je i intervencija zbog požara na Bilom brigu u Zadru, javlja eZadar.
Snimka požara s Bilog briga već se širi društvenim mrežama. Iz Grada Zadra također su potvrdili da je požar na Bilom Brigu lokaliziran te da vatrogasne ekipe ostaju na terenu.
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