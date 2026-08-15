Hranić o pobačaju: "Ne vraćamo li se na taj način u nacistička vremena?"

"I to je simbolika, zmaj koji je uvijek oličenje đavla, koji nam želi uništiti život. I htio sam se referirati na to da i danas imamo različite oblike kako se uništava život. I svaki puta kad mi ne surađujemo s Bogom, kad odbijamo savez s Bogom, kad mi hoćemo sami po svome, ponekad se to događa na perfidan način, ali uvijek je đavao onaj koji nam oduzima život. Na različite načine. Pa i onda kad mi to obučemo u nekakve zakone, izjave i tako dalje, koje na prvi mah jako dobro odgovaraju, ali dugoročno gledano odgovaraju našoj sebičnosti, našoj komotnosti i našoj liniji manjega otpora. A na duge staze to nas vodi u zlo, u propast, u smrt", kazao je.