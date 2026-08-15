predvodio misno slavlje
Hranić o pobačaju: "Ne vraćamo li se na taj način u nacistička vremena?"
Tisuće vjernika i hodočasnika iz istočne Hrvatske, Vojvodin i BiH u subotu su od ranih jutarnjih sati pohodili svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu obilježavajući svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, a misno je slavlje predvodio đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić.
Istaknuo je da je središnja poruka svakako uskrsna, jer je ovaj blagdan usko povezan s Kristovim uskrsnućem. "Dakle, nismo stvoreni za trulež groba, nego smo stvoreni za zajedništvo s Bogom. To je svakako središnja poruka uvijek svetkovine Marijina uzašašća na nebo", kazao je mons. Hranić.
U svojoj propovjedi zadržao se na dva znaka koja na osobit način ističe današnje prvo liturgijsko čitanje, a to su Kovčeg saveza i zmaj koji želi proždrti dijete ženi trudnici koja rađa.
"I to je simbolika, zmaj koji je uvijek oličenje đavla, koji nam želi uništiti život. I htio sam se referirati na to da i danas imamo različite oblike kako se uništava život. I svaki puta kad mi ne surađujemo s Bogom, kad odbijamo savez s Bogom, kad mi hoćemo sami po svome, ponekad se to događa na perfidan način, ali uvijek je đavao onaj koji nam oduzima život. Na različite načine. Pa i onda kad mi to obučemo u nekakve zakone, izjave i tako dalje, koje na prvi mah jako dobro odgovaraju, ali dugoročno gledano odgovaraju našoj sebičnosti, našoj komotnosti i našoj liniji manjega otpora. A na duge staze to nas vodi u zlo, u propast, u smrt", kazao je.
Posebno je mons Hranić podsjetio da je đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji 19. rujna započinje u Osijeku. 20. rujna je središnje euharistijsko slavlje u Aljmašu, a poseban naglasak su obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom.
Želja je, kaže, da se na taj način podrže sve osobe i obitelji s invaliditetom i pridonese njihovoj daljnjoj dobroj integraciji u život Crkve i društva.
Hranić: Temeljno pravo je pravo na život
"Trebamo biti podrška, i nikako ne smijemo dopuštati, a imamo jednu takvu tendenciju, i to je to što đavao, zmaj, oduzima život na jedan lukav, perfidan način, prihvatljiv način", istaknuo je Hranić.
„Kada dođe jedna žena ginekologu, kad je trudna i on posumnja da bi moglo biti nekakvo oštećenje ploda, nekakva komplikacija i poteškoća, što sugerira? - pobačaj“, rekao je.
"Ne vraćamo li se mi na taj način na nacistička vremena? Oni koji imaju i uopće se sugerira - zašto ćete sada stvarati i rađati sebi poteškoću za život i uopće društveni balast? Tako se te osobe gleda. Tko je bilo tko od nas ljudi koji takvoj osobi smije i može oduzeti život", ističe Hranić.
Dodaje da i „žena ima pravo na odlučivanje o sebi, o svome tijelu, to je točno, ali ona mora voditi računa da ona više nije sama, da tu postoji i druga osoba koja također ima neka svoja prava i dostojanstvo“. A temeljno pravo je pravo na život, poručio je mons Hranić.
"Ovo je najposjećenije Gospino svetište u istočnom dijelu Hrvatske, i to je vidljivo posebno danas, kada je doista svetište ispunjeno mnoštvom vjernika koji su došli tražiti Gospinu zaštitu i Božju pomoć, kazao je velečasni Tomislav Ćurić, aljmaški župnik i upravitelj svetišta Gospe od Utočišta.
Istaknuo je da je kao upravitelj ovoga svetišta, duhovno obogaćen vjerom hodočasnika koji ovamo dolaze, i za njih, zajedno sa svojim suradnicima, molim da doista svi koji u aljmaško svetište dođu budu zamilovani od Boga, da budu ispunjeni Božjom prisutnošću, Božjom blizinom, Božjim blagoslovom, i da uvijek i u svemu osjećaju Gospinu zaštitu i Gospin zagovor.
Nakon središnjeg misnog slavlja točno u podne održava se misa za stradalnike Domovinskoga rata dok će misno slavlje za mlade bračne parove i njihovu djecu te blagoslov djece na kraju mise biti u 18 sati.
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