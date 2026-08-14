Kombinacija
Naše bake znale su jednostavan ljetni trik: Prozračite dom bez dosadnih muha
Otvoreni prozori i balkonska vrata tijekom ljeta donose svjež zrak, ali često i neželjene leteće goste. Postoji jednostavan i jeftin trik koji može pomoći da muhe teže pronađu put do vašeg doma.
Oglas
Ljeti mnogi širom otvaraju prozore i balkonska vrata kako bi prozračili stan, osobito kada temperature nakratko padnu. No dovoljno je nekoliko trenutaka da u kuhinju, dnevni boravak ili spavaću sobu uleti muha.
Umjesto da odmah posegnete za kemijskim sredstvima, možete isprobati prirodnu metodu koja će pritom uljepšati prozorske klupčice, balkon ili terasu, piše Metropolitan.si.
Na prozorske klupčice stavite mirisne biljke
Tajna je u biljkama intenzivnog mirisa. Arome koje su ljudima uglavnom ugodne nekim kukcima nisu osobito privlačne.
Kao dodatnu prirodnu zaštitu možete koristiti lavandu, bosiljak, ružmarin, metvicu, matičnjak i citronelu. Lonce je najbolje postaviti uz prozore, balkonska i terasna vrata te druga mjesta kroz koja kukci najčešće ulaze u dom.
Lavanda je posebno praktična. Osim što ima prepoznatljiv miris, dobro podnosi sunce i kraća sušna razdoblja pa je pogodna za osunčane balkone i terase. Možete je uzgajati u tegli, a kao dodatak koristiti i osušenu lavandu u malim vrećicama.
Bosiljak ima dvostruku korist
Bosiljak je još jedan praktičan izbor jer ga možete koristiti i u kuhinji. Teglicu možete držati na kuhinjskoj prozorskoj dasci ili blizu mjesta na kojem pripremate hranu.
Slično vrijedi i za ružmarin. Voli sunce, prilično je otporan i ne zahtijeva puno njege. Njegov miris posebno se osjeti kada protrljate listove ili grančice.
Metvica i matičnjak također su aromatične biljke koje se lako uzgajaju u posudama. Kod metvice ipak treba biti oprezan jer se brzo širi, pa ju je bolje držati u zasebnoj tegli ili žardinjeri.
Često se spominje i citronela, čiji je intenzivan miris posebno popularan tijekom toplijih mjeseci.
Biljke same po sebi ipak nisu dovoljne
Aromatične biljke mogu biti samo dodatna mjera, a ne potpuno rješenje za problem s muhama.
Kukce prije svega privlače lako dostupna hrana i organski ostaci. Zato posebnu pozornost treba obratiti na prezrelo voće, ostatke hrane, otvorene kante za smeće, prljave kuhinjske površine i odvode.
Kante redovito praznite i držite zatvorenima, hranu spremite u zatvorene posude, a radne površine očistite nakon pripreme obroka. Važno je redovito čistiti i odvode u kojima se mogu nakupljati organski ostaci.
Najbolja je kombinacija nekoliko jednostavnih mjera
Ako želite ljeti prozračivati dom bez stalnog tjeranja muha, najbolje je kombinirati nekoliko metoda: mreže protiv kukaca na prozorima, dobru higijenu, pravilno čuvanje hrane i aromatične biljke uz najizloženije otvore.
Teglica lavande, bosiljka ili ružmarina pritom vas neće stajati mnogo, a balkon i prozorska daska izgledat će još ljepše. Važno je samo imati realna očekivanja – mirisne biljke mogu pomoći, ali ne mogu zamijeniti fizičku zaštitu i redovito čišćenje doma.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas