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Rogošići – Mimičić

FOTO / Vatra buknula u kanjonu Cetine

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N1 Info
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14. kol. 2026. 16:59
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Pozariste je jos uvijek aktivno u kanjonu Cetine. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na požarištu su sve raspoložive službe, a u gašenje su uključeni i kanaderi koji djeluju iz zraka.

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Novi požar buknuo je na omiškom području, ovoga puta u kanjonu Cetine, na predjelu zaseoka Rogošići – Mimičić, piše Slobodna Dalmacija.

Vatrena stihija zahvatila je područje planine Imber, a vatra se trenutačno spušta niz padinu i približava kućama. Situaciju dodatno otežava vjetar koji mijenja smjer, zbog čega se požar širi i pravac njegova kretanja teško je predvidjeti.

Prema informacijama s terena, trenutačno su angažirana tri vatrogasna vozila, dok još dva dolaze u ispomoć.

Vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu frontu prije nego što se dodatno približi kućama. Situacija na terenu se prati iz minute u minutu.

Teme
kanaderi omiš požar vatrogasci vjetar

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